OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste coronaudvikling

Her en opsummering af det seneste døgns udviklinger herhjemme og rundt om i verden som følge af udbruddet.

* Gymnasium i København lukker efter to coronatilfælde.

Rysensteen Gymnasium i København har bedt eleverne om ikke at møde op mandag morgen. Det skyldes, at to elever er blevet smittet med coronavirus uden forbindelse med hinanden. Desuden opfordres eleverne til at undgå at samles i større grupper ved gymnasiet. Der er knap 1000 elever på skolen.

* Dokumentarfestival aflyser åbningsgalla.

Københavns internationale dokumentarfilmfestival CPH Dox aflyser sin åbningsgalla for at efterkomme virusanbefalinger. Det oplyste festivalen sent søndag. Åbningsgallaen skulle have fundet sted 17. marts i Det Kongelige Teater foran et publikum på i alt 1200 mennesker.

* Aktiemarkederne i Asien dykker.

Investorernes frygt for virusudbruddets indvirkning på verdensøkonomien og de børsnoterede selskabers indtjening slog natten til mandag dansk tid igennem på børserne i Asien. I Japan var det toneangivende indeks over seks procent lavere over middag lokal tid.

* Rejsevejledning for Italien skærpes.

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til seks regioner i Norditalien, efter at Italien søndag satte områderne i karantæne. Der er tale om regionerne Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte, Veneto, Marche og Valle d'Aosta. I forvejen frarådede Udenrigsministeriet alle unødvendige rejser til områderne.

* Tysk minister opfordrer til aflysning af større arrangementer.

Den tyske regering gør ligesom den danske og opfordrer til, at alle arrangementer i landet med over 1000 deltagere aflyses. Det oplyste sundhedsminister Jens Spahn søndag. Samtidig vil regeringen økonomisk hjælpe de virksomheder, der er hårdest ramt.

* Finland dropper Nato-øvelse.

Nato-øvelsen Cold Response får ikke deltagelse af omkring 400 finske soldater, som det ellers var planen. Soldaterne bliver hjemme på grund af situationen med spredning af coronavirus.

* Passagererne bliver væk fra Københavns Lufthavn.

Københavns Lufthavn oplever et markant fald i antallet af passagerer, der flyver til og fra Danmark. Ifølge lufthavnen er der i øjeblikket tale om et fald på 33 procent, i forhold til hvad man ellers havde forventet for årstiden. Det sætter Københavns Lufthavn under et "stærkt pres", siger topchef Thomas Woldbye.

* Afrikas første corona-dødsoffer er tysker.

En 60-årig tysk mand er død i Egypten på grund af coronasmitte. Det meddelte det egyptiske sundhedsministerium søndag. Manden var indrejst for en uge siden. Han ankom til feriebyen Hurghada fra tempelbyen Luxor fredag.

* Dødstal i Italien stiger voldsomt.

I Italien er dødstallet som følge af coronavirus på et døgn steget fra 233 til 366. Det viste de seneste tal fra Italiens beredskabsmyndigheder søndag.

* Californien gør klar til at evakuere krydstogtskib.

Der er 21 bekræftede smittetilfælde blandt de 3500 mennesker på krydstogtskibet "Grand Princess". Skibet skal efter planen lægge til kaj i Oakland lidt uden for San Francisco mandag. Her er et område af havnen spærret af. Derefter vil læger gå om bord og foretage en "hurtig vurdering" af passagererne.

* Berømt tennisturnering er aflyst.

Den store tennisturnering BNP Paribas Open 2020 i Indian Wells - der uofficielt regnes som "den femte grand slam" - aflyses på grund af coronavirus. Det meddelte arrangørerne natten til mandag dansk tid. Turneringen i Californien skulle have været afviklet fra tirsdag 10. marts og frem til 22. marts.