OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste coronaudvikling

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 søndag.

* Store dele af Norditalien sættes i karantæne.

Lombardiet og flere regioner i det nordlige Italien vil blive lukket ned i kampen for at inddæmme det smitsomme coronavirus. Millioner af italienere sættes således i karantæne. Det oplyste Italiens premierminister, Giuseppe Conte, natten til søndag. Det er de hidtil drastiske tiltag mod virusset uden for Kina.

* 106.026 er smittet på globalt plan.

Flere end 106.000 mennesker er erklæret smittet med coronavirus på verdensplan. Heraf er 59.922 erklæret raske igen. Det smitsomme virus har globalt kostet 3592 personer livet. Det viser den seneste opgørelse fra Johns Hopkins University.

* Bulgarien kender ikke smittekilde til landets første smittede.

To bulgarere er testet positive for coronavirus natten til søndag, hvilket er de første tilfælde i landet, oplyser Bulgariens sundhedsmyndigheder. Ingen af de to smittede har rejst i udlandet eller været i kontakt med et kendt smittetilfælde. Derfor er der nu sat gang i eftersøgningen af "patient nul".

* Sydamerika registrerer første coronadødsfald.

En 64-årig mand er lørdag død som følge af coronavirus i Argentina. Han er den første person, der er bekræftet død som følge af virusset i Sydamerika. I Argentina er der i alt konstateret ni smittetilfælde, mens virusset har spredt sig til 13 forskellige lande i Syd- og Mellemamerika.

* Fire er døde efter coronahotel kollapsede i Kina.

Fire personer er omkommet, efter at et hotel i Kina, der husede personer i corona-karantæne, styrtede sammen lørdag. Redningsfolk søger fortsat efter 20 personer under murbrokkerne i byen Quanzhou i Fujian-provinsen.

* Kvindernes ishockey-VM i Canada aflyses.

Det danske ishockeylandshold for kvinder får alligevel ikke debut ved A-VM i Canada i slutningen af marts. Turneringen er nemlig blevet aflyst som konsekvens af spredningen af coronavirus.

* Deltager til konference med Trump er smittet i USA.

En person, som i slutningen af februar deltog i CPAC, den største konference i USA for konservative, er lørdag erklæret smittet med coronavirus. Ved konferencen deltog tusindvis af mennesker. Herunder præsident Donald Trump og vicepræsident Mike Pence, som dog ikke skal have været i direkte kontakt med vedkommende.

* Politi sigter to kvinder i strid om toiletpapir i Australien.

Flere steder i Australien er supermarkederne rippet for toiletpapir, som folk hamstrer af frygt for coronavirus. Politiet i Sydney har søndag sigtet to kvinder, der lørdag kom op at slås over en pakke toiletpapir, som de begge ville have fingrene i.