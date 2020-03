I Italien har regeringen beordret skoler, gymnasier og universiteter lukket for at hindre spredningen af coronavirusset. Her ses folk på Piazza di Spagna i Rom, som normalt er proppet med turister.

OVERBLIK: Bliv opdateret på den seneste coronaudvikling

Fredag tog Danmark drastiske skridt for at undgå spredning af det smitsomme coronavirus.

Herunder med anbefalinger om at aflyse begivenheder med over 1000 deltagere og at stoppe med at give kys, kram eller håndtryk.

Det har medført en lang række aflyste og udskudte begivenheder samt arrangementer og sportskampe, der afholdes uden publikum.

Her kan du få et overblik over et udvalg af de øvrige nyheder relateret til udbruddet af coronavirusset i Danmark og globalt frem til klokken 06 lørdag.

* Udenrigsministeriet hæver niveau i rejsevejledninger for hele verden.

Sikkerhedsniveauet i rejsevejledninger for hele verden er hævet, så rejsende som minimum skal være ekstra forsigtige i udlandet. Det oplyste Udenrigsministeriet fredag aften. Det betyder dog ikke, at rejser til de pågældende områder frarådes.

* Kan man få penge retur for aflyste kampe og koncerter?

Flere koncerter og sportsbegivenheder er fredag blevet aflyst eller skal afholdes uden tilskuere. Som udgangspunkt har du ret til at få pengene retur, hvis et arrangement aflyses på grund af virusfrygt, mener forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt Forbrugerrådet Tænk.

* Island erklærer undtagelsestilstand efter nye smittetilfælde i landet.

Island erklærer undtagelsestilstand, efter at to personer er konstateret smittet med coronavirus lokalt. I alt 43 personer er testet positive for coronavirus i Island - de øvrige 41 kan spores tilbage til Italien og Østrig.

* Danske forskere får EU-penge til udvikling af vaccine.

Forskere på Københavns Universitet har fået penge af EU til udvikling af en vaccine mod coronavirus. Det oplyste universitetet fredag aften. Forskerne håber, at de første forsøg på mennesker kan laves inden for de næste 12 måneder.

* Dødstallet i Italien stiger markant.

Antallet af døde som følge af coronavirusset i Italien steg fredag med 49 personer til 197, oplyser landets beredskab. Det er den største stigning i dødsfald på et døgn, siden smitten begyndte at brede sig i landet for godt to uger siden.

* Facebook forbyder reklamer for ansigtsmasker.

Facebook vil ikke tillade reklamer fra virksomheder, der sælger ansigtsmasker. Det oplyser reklamedirektør Rob Leathern på Twitter. Facebook vil løbende opdatere sine regler, hvis "vi ser, at folk forsøger at udnytte denne sundhedskrise", skriver han.

* I Kina bløder eksporten, mens smittede kommer ind fra udlandet.

Eksporten i Kina er faldet 15,9 procent i januar og februar sammenlignet med den samme periode sidste år. Det viser data fra de kinesiske myndigheder natten til lørdag. Kina har det seneste døgn registreret 28 nye dødsfald og 99 nye smittetilfælde - heraf er 24 blevet smittet uden for Kina.

* Coronavirus rammer 21 personer om bord på krydstogtskib.

21 personer om bord på det krydstogtskib, der er i karantæne uden for San Francisco, er testet positive for coronavirus. Alle skibets 3533 passagerer og besætningsmedlemmer vil blive testet, oplyser USA's vicepræsident, Mike Pence.

* Betlehem lukker ned på grund af virusudbrud.

Den palæstinensiske sundhedsminister oplyste fredag, at i alt 16 personer er smittet på Vestbredden, efter at ni tilfælde er blevet bekræftet i Betlehem. Byen er blevet lukket ned, og israelske myndigheder har forbudt al ind- og udrejse til Betlehem.

* Hongkong opfordrer byens borgere til at udskyde alle rejser.

Regeringen i Hongkong har natten til lørdag opfordret byens borgere til at udskyde alle ikke-nødvendige rejser uden for området. Hongkong har registreret 106 smittetilfælde og to dødsfald de seneste seks uger, oplyser de lokale myndigheder.

* Berømt festival i USA bliver aflyst af coronafrygt.

Den berømte festival South By Southwest i Texas bliver aflyst for at forhindre coronavirusset i at sprede sig. Det meddelte arrangørerne natten til lørdag dansk tid. Sidste år deltog 400.000 mennesker.

* Australien chokeres over smittet læges uforsigtighed.

70 patienter har været i kontakt med en australsk læge, som er blevet testet positiv for coronavirus, skriver The Guardian. Lægen er det 11. bekræftede smittetilfælde i den australske delstat Victoria. Delstatens sundhedsminister er "målløs over, at en læge med influenzasymptomer er mødt op på arbejde".