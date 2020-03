OVERBLIK: Bliv opdateret med den seneste virusudvikling

Formand for ECB, Christine Lagarde, siger efter lanceringen, at "ekstraordinære tider kræver ekstraordinære handlinger".

Her kan du få et overblik over et udvalg af de seneste udviklinger i forbindelse med det globale virusudbrud frem til klokken 06.00 torsdag.

* Seruminstitut forbereder sig på epidemi indtil maj eller juni

Tidligere er det blevet sagt, at når vejret bliver varmere, har virusset formentlig værre vilkår, og så vil epidemien forhåbentlig løje af. Men sådan er det ikke længere. - I det samarbejde, vi har med Sundhedsstyrelsen og regionerne, så regner vi nu med en fuld epidemi for at være på den sikre side, siger Kåre Mølbak, der er faglig direktør i Statens Serum Institut, til DR.

* Amerikansk kongres vedtager corona-hjælpepakke

USA's kongres har med stemmerne 90-8 onsdag aften dansk tid vedtaget en hjælpepakke på 100 milliarder dollar, der skal komme amerikanere til undsætning, som er økonomisk hårdest ramt af coronakrisen.

* Max ti personer gælder ikke ved begravelser

Onsdag aften sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at der maksimalt må samles ti personer ad gangen, hvad enten det er indendørs eller udendørs. Det gælder dog ikke for begravelser.

* Portugal erklærer 15 dages nødretstilstand

Den portugisiske præsident, Marcelo Rebelo, har onsdag erklæret en national 15 dages nødretstilstand på grund af coronavirusset. Det gør det nemmere for regeringen at begrænse befolkningens bevægelser rundt i landet.

* Bilproducenter lukker produktion i USA

Bilproducenten Nissan meddeler ifølge Reuters, at den midlertidigt vil indstille produktionen i USA for at bidrage til at inddæmme coronavirus. Produktionsstoppet vil begynde 20. marts og fortsætte frem til 6. april. General Motors og Ford standser produktionen på sine fabrikker 30. marts. Det samme gør Fiat Chrysler.

* Epicenter for coronavirus registrerer for første gang ingen nye smittede

For første gang siden coronavirusset brød ud, er nul personer det seneste døgn registreret som smittede i virussets oprindelige epicenter, millionbyen Wuhan i Kina. Det viser en opgørelse fra Kinas Nationale Sundhedskommission. Det er også første gang siden udbruddet, at Kina ikke har registreret nogen smittede på et døgn blandt fastboende borgere.

* Grænselukninger skaber trafikalt kaos i Europa

Grænselukninger for at bremse spredningen af coronavirus har ført til kaos og bilkøer på op til 60 kilometer ved grænseovergange i hele Europa. Således måtte lastbiler eksempelvis vente i 30 timer på at krydse Polens grænse ved byen Jędrzychowice, mens personbiler ventede i 16 timer, efter at grænsen mellem Polen og Tyskland blev lukket. På tysk side var køen 60 kilometer lang.