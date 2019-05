OVERBLIK: Blandingsproduktet SF skal markere sig tydeligere

Udfordringen for partiet er blot blevet mere synligt i denne valgperiode; partiet kritiseres for at ligne de andre i rød blok for meget - især Socialdemokratiet. Pia Olsen Dyhr skal distancere sig og høste mandater.

Her kan du se, hvordan hun vil gøre det:

* Navn: Socialistisk Folkeparti (SF).

* Partibogstav: F.

* Partileder: Pia Olsen Dyhr. Født 30. november 1971 i Vallensbæk. Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, tidligere handels- og investeringsminister og transportminister. Opstillet i Københavns Storkreds. Medlem af Folketinget siden 2007.

* Statsministerkandidat: Mette Frederiksen (S).

* Valgresultat 2015: 4,2 procent (2011: 9,2).

* Seneste Voxmetermåling: 6,7 procent.

Vigtigste mærkesager i valgkampen:

* Pas på vores klode: Danmark skal være grønt foregangsland med et grønt superministerium og en bindende klimalov. Danmark skal satse massivt på vedvarende energi og begrænse CO2-udledning markant. SF vil udfase kul og naturgas, mens oliefyr skal erstattes med varmepumper. Den offentlige transport skal styrkes, og i 2030 skal man ikke kunne købe en ny benzin- eller dieselbil i Danmark. Og busser, færger og offentlige køretøjer skal køre på el, hvor det er muligt, ligesom størstedelen af jernbanen skal elektrificeres.

* Fjern kontanthjælpsloftet: Børn skal have en god start i livet og ikke vokse op i fattigdom. SF vil afskaffe kontanthjælpsloftet, forbedre dagpengenes dækningsgrad og sikre, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet får en række rettigheder over for systemet. Det skal medføre, at syge borgere ikke fastholdes i udsigtsløse ressourceforløb eller efterlades uden indsats.

* Indfør minimumsnormeringer: Gode vuggestuer, dagplejere og børnehaver spiller en helt afgørende rolle i forhold til børns tidlige læring og udvikling. Der skal være flere pædagoger til børn i vuggestuer og børnehaver. SF mener, at der aldrig bør være flere end seks børn per voksen i børnehaverne og tre børn per voksen i vuggestuerne.

* Tag kvoteflygtninge. Danmark skal leve op til internationale forpligtelser og igen modtage FN-kvoteflygtninge. SF ønsker en reform af hele flygtningesystemet, så et humanistisk og solidarisk alternativ kan blive skabt baseret på FN's kvotesystem i stedet for spontan asyl.

* Ro på-reform: Giv præstationsræs og konkurrencekultur kamp til stregen med en ro på-reform af vores samfund. Den skal fokusere på, hvordan man får et godt liv. Børn og unge skal have mere ro og mere tid til at udvikle sig i deres eget tempo og færre krav om karakterer, ranglister og test. SF vil skabe et mere bæredygtigt samfund, som ikke får mennesker til at bukke under med stress.

* Nedslidning: Et nyt, fair pensionssystem med tidligere tilbagetrækning og fokus på efteruddannelse, bedre arbejdsmiljø og en ny seniorførtidspension. Ikke alle lønmodtagere kan holde til den stadigt stigende pensionsalder, især mennesker med hårdt fysisk arbejde. SF ser et behov for en omfattende indsats, der både handler om bedre arbejdsmiljø, bedre muligheder for efteruddannelse og sporskifte og ikke mindst bedre tilbagetrækningsmuligheder. SF ønsker en model for tilbagetrækning, hvor nedslidte på arbejdsmarkedet får lov at trække sig tidligere tilbage og kan få en værdig alderdom.

* Stop brugerbetaling på sundhed: Det bør ikke koste penge at gå til tandlæge og psykolog. Tandsundheden skal øges for alle. Det skal i første omgang ske ved at tilbyde gratis tandbehandling til unge mellem 18 og 25 år, udsatte og ældre medborgere med lav indkomst. Stress, angst og depression æder i disse år folkesundheden op, og derfor vil SF fortsætte kampen for, at unge kan få gratis psykologhjælp, og at endnu flere borgere kan få tilskud til psykologbehandling.

Kilder: SF og Ritzau.