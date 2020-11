OVERBLIK: Blå blok og EL er vrede på minister af hver sin grund

Tilliden til fødevareminister Mogens Jensen (S) er ikke-eksisterende i blå blok, og den er tyndslidt hos støttepartierne.

Men det er af forskellige årsager, at Mogens Jensen i denne uge kan risikere at miste sin ministertitel.

Blå blok er oprørte over, at fødevareministeren ikke havde lovgrundlaget på plads, før regeringen gav en ordre om at aflive alle mink - også dem der ikke er smittede med coronavirus.

Også støttepartierne er kritiske. Enhedslisten er dog mest frustreret over, at der ikke er gjort nok for at mindske risikoen for, at syge mink smitter mennesker.

Da blå blok ikke har flertal alene, er partierne afhængig af, at der er et støtteparti, der trækker støtten til fødevareministeren.

Her kan du læse mere om det forløb, som lægger til grund for henholdsvis blå bloks og støttepartiernes utilfredshed:

* 17. juni bliver der for første gang konstateret coronasmitte hos mink i en besætning i Hjørring. Dyrene bliver ud fra et forsigtighedsprincip aflivet.

* I juli stopper regeringen aflivning af syge dyr, selv om regeringens embedsmænd har advaret om, at mink kan smitte mennesker.

* I stedet skal overvågning af smitten øges, og medarbejdere på farmene skal iføre sig værnemidler.

* I september konstaterer ledende myndigheder flere gange, at der er store udfordringer med at inddæmme smitten, og der er brug for at få testet flere, der arbejder med mink.

* Internt anbefaler faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut i september isolation af alle minkavlere- og ansatte. Det skal forhindre et efterår med "drakoniske modforanstaltninger".

Men anbefalingen blev ikke fulgt, og to måneder senere lukker regeringen store dele af Nordjylland.

* Regeringen beslutter 3. november at aflive alle mink. Det sker for at undgå mutation i coronavirus, der kan svække effekten af en kommende vaccine.

* Dagen efter bliver det meldt ud på et pressemøde. Statsminister Mette Frederiksen (S) siger om beslutningen, at vi er "nødsaget til at træffe den her beslutning, og den konklusion lader sig ikke forhandle. Det er vores meget klare overbevisning."

* I den følgende weekend går det op for regeringen, at der ikke er grundlag for det i loven.

* Søndag bliver Folketingets partier orienteret om det manglende lovgrundlag. Der går dog noget tid, før offentligheden bliver oplyst om det, og først et par dage efter får minkavlerne en meddelelse om det.

* Mogens Jensen har hævdet, at det blot var en opfordring til at aflive alle mink. Men i en ny meddelelse til minkavlerne beklager Fødevarestyrelsen, at det første brev med instruksen efter pressemødet ikke fremstod som en opfordring.

Kilder: Politiken og netmediet Nordtinget, der fokuserer på Nordjylland.