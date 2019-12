OVERBLIK: Bios kørte kun ambulancer i knap et år

Falck har fredag modtaget en bøde på 30 millioner kroner for at formidle negative historier og påvirke reddere. Dermed er en straffesag mod Falck afsluttet i Københavns Byret.

Ifølge Konkurrencerådet brugte Falck en fordækt kommunikationskampagne for at skabe uro om Bios og så tvivl om, hvorvidt det kunne løfte opgaven.

Samtidig arbejdede Falck aktivt for at hindre, at ambulancereddere skiftede til Bios. Det hollandske selskab havde store problemer med at rekruttere og leve op til sin kontrakt og gik til sidst konkurs i 2016.

Læs om forløbet her:

2014:

* 25. august: Regionsrådet i Region Syddanmark beslutter, at Bios, et nystiftet dansk-hollandsk selskab, skal overtage ambulancedriften i Syd- og Sønderjylland og på Fyn. Det erstatter Falck.

* November: De første problemer melder sig blandt ambulancepersonalet. De efterlyser informationer om vagtplaner og vilkår.

2015:

* Marts: Ambulanceredderne i Syddanmark begynder for alvor at sige op og i stedet tage job i andre regioner eller hos Falck.

* 1. september: Driften af ambulancerne overgår officielt fra Falck til Bios.

* Oktober: Vagtplanerne hænger ikke sammen for Bios. Det betyder for få ambulancer og langsommere responstid.

2016:

* Januar: Bios kan ikke stille med nok beredskaber. Fra 1. januar har selskabet skullet betale bod, hvis det ikke opfyldte kontrakten. Det er tilfældet i hele første kvartal.

* Maj: Bios skal betale 13-15 millioner kroner i bod, men det afviser selskabet. Argumentet er, at der har været reddermangel på grund af blandt andet Falcks ageren. Regningens betalingsdato bliver udskudt.

* Juli: Bios' regnskab viser et underskud på 42 millioner kroner. Fyens Stiftstidende afslører, at Region Syddanmark har forudbetalt 31,5 millioner kroner for meget til Bios.

* Juli: Bios og Region Syddanmark kan ikke blive enige om en plan for tilbagebetaling, så regionen begærer Bios konkurs til skifteretten i Odense.

* August: JydskeVestkysten skriver, at Region Syddanmark har 63 millioner kroner til gode hos Bios. Gælden kommer fra fejlagtig ekstra udbetaling og samlet bod, der er løbet op i 31,8 millioner kroner.

* 15. august: Region Syddanmark overtager driften af ambulancerne. Bios er blevet til Ambulance Syd efter konkursen.

* 7. september: Lønmodtagernes Garantifond afviser at betale den løn, som Bios ikke har betalt selskabets ansatte.

2017:

* 8. januar: Region Syddanmark har gennemgået 489 sager om lønkrav fra Bios-tiden. I alt er der godkendt bagudrettede krav for godt 47 millioner kroner.

2018:

* 29. juni: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konkluderer foreløbig, at Falck overtrådte konkurrenceloven. Falck undskylder sin ageren i forbindelse med udbuddet.

2019:

* 30. januar: Konkurrencerådet afgør, at Falck misbrugte sin dominerende stilling til at ekskludere Bios. Strategien var at formidle negative historier og at påvirke reddere, der overvejede job hos konkurrenten.

* 24. juni: Falck indgår forlig med Bios på 152,5 millioner kroner.

* 13. december: Falck idømmes en bøde på 30 millioner kroner i Københavns Byret for at have brudt konkurrenceloven.

Kilder: JydskeVestkysten, Fyens Stiftstidende og DR Fyn.