OVERBLIK: Beboere i flere ghettoer nægter at flytte

Målet med opsigelserne var at ændre sammensætningen af beboere i bebyggelsen, hvor en stor andel har ikkevestlig baggrund.

Et boligselskab i Helsingør havde retten på sin side, da det opsagde en lang række beboere tidligere på året.

Men otte familier nægtede at flytte og endte i retten.

Læs her om andre lignende sager:

* Mjølnerparken, København:

En gruppe beboere i Mjølnerparken på Nørrebro i København har stævnet Transport- og Boligministeriet for diskrimination.

Boligselskabet Bo-Vita, der ejer Mjølnerparken, har bebudet, at det vil sælge to karréer med cirka 260 lejligheder i bebyggelsen. Og i den forbindelse opsiges en lang række beboere.

Målet med at sælge lejlighederne er at ændre sammensætningen af beboere i Mjølnerparken, men også at nedbringe andelen af almene lejemål.

Mjølnerparken betegnes som en hård ghetto, fordi området i fire år har været på ghettolisten. Hårde ghettoer skal ifølge ghettoloven nedbringe andelen af almene boliger med 60 procent inden 2030.

En central faktor i vurderingen af, om et boligområde er en ghetto, er andelen af beboere med ikkevestlig baggrund. Det er diskriminerende, mener de beboere, der har stævnet ministeriet.

* Vollsmose, Odense:

Ifølge en helhedsplan for Vollsmose skal 1000 boliger rives ned. Planen er vedtaget af boligselskabet FAB og Odense Kommune og godkendt af Transport- og Boligministeriet.

En gruppe af beboerne i Vollsmose mener, at planen er diskriminerende, og at lejere smides ud af deres lejlighed på grund af deres ikkevestlige baggrund.

Mere end 100 beboere har klaget over boligselskabet, kommunen og ministeriet til Ligebehandlingsnævnet.

Vollsmose er ligesom Mjølnerparken en hård ghetto.

* Ringparken, Slagelse:

Også boligområdet Ringparken betegnes som en hård ghetto.

For at nedbringe andelen af almene boliger med 60 procent inden 2030 har Slagelse Almennyttige Boligselskab solgt 136 af Ringparkens almene boliger til en privat investor.

En række beboere er blevet opsagt, men flere har nægtet at flytte.

* Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus:

De kommende år skal 600 boliger rives ned i Gellerupparken og Toveshøj, som under ét betegnes som en hård ghetto.

Samtidig gøres der plads til 900 nye private boliger. Det er kernen i en aftale, som Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune indgik i 2019.

Formålet er at ændre sammensætningen af beboere i området og nedbringe andelen af almene boliger til 40 procent inden 2030.

I kølvandet på aftalen bebudede beboernes repræsentant i Gellerupparken, at de vil gå rettens vej i protest mod planen om nedrivning af boligblokke.

Kilder: Arbejderen, TV2 Lorry, Danske Kommuner.