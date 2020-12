OVERBLIK: Barer skal lukkes og skolebørn sendes hjem

Mandag klokken 12.00 vil regeringen annoncere en ny delvis nedlukning af 38 kommuner, som tæller København, Aarhus, Odense og kommuner i hovedstaden og Sjælland.

Her er et overblik over, hvilke restriktioner der ifølge flere medier ventes at blive indført:

* Alle restauranter, barer, biografer og teatre ventes at skulle lukke fra onsdag i de 38 kommuner.