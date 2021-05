OVERBLIK: Ballade i Venstre førte til Lars Løkkes exit

Det er snart to år siden, at tidligere statsminister og daværende formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen blev sat stolen for døren af sit parti og endte med at gå.

Ifølge Lars Krarup (V), mangeårig borgmester i Herning, havde Løkke forinden meddelt, at han ville gå af som formand, men det løfte levede Løkke angiveligt ikke op til i første omgang. Det siger Venstre-profilen i et interview med Berlingske.