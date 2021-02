OVERBLIK: Atea-sagen handler om bestikkelse

Dommen skal han ikke afsone, hvis han udfører 120 timers samfundstjeneste.

Adskillige andre sager er allerede afgjort. Hovedsagen har været for både by-, lands- og Højesteret. Dog er den heller ikke endnu afgjort.

Få et overblik over den omfattende Atea-sag her:

* I juni 2015 blev en række personer med tilknytning til it-firmaerne Atea og 3A-it samt flere offentligt ansatte, herunder en ansat i Rigspolitiet, anholdt og sigtet.

* Sagen drejer sig blandt andet om fine middage på restauranter, hvor Atea betalte. Offentligt ansatte må ikke modtage penge, gaver eller andre fordele. Formålet er at beskytte tilliden til de offentlige myndigheder.

* Dog er det tilladt at modtage såkaldte taknemmelighedsgaver - for eksempel en æske chokolade fra pårørende på et plejehjem - eller mindre gaver ved mærkedage.

* Fire tidligere Atea-folk og tre tidligere chefer i Region Sjælland og Rigspolitiet blev tiltalt i hoveddelen af Atea-sagen.

* Hovedsagen er blevet afgjort af både by-, lands- og Højesteret. En tidligere salgsdirektør i Atea og en tidligere it-direktør i Region Sjælland valgte ikke at anke deres delvist betingede domme fra byretssagen.

* Fem andre tog deres sager til landsretten. Her gik dommene til tidligere chefer i Region Sjælland og Atea-chefer fra nogle måneders betinget fængsel til to års fængsel.

* Tidligere koncerndirektør i Atea Peter Trans og tidligere it-udviklingschef Michael Mølkær Jensen fra Region Sjælland - valgte at søge om at få deres sager helt til Højesteret.

* I august 2020 afgjorde Højesteret, at en del af sagen skal gå om i landsretten. Det skyldes, at landsretten dømte dem for mandatsvig, selv om der ikke var rejst en tiltale for netop det. Derfor havde de ikke mulighed for at forsvare sig mod den anklage.

* It-selskabet Atea fik i byretten en bøde på ti millioner kroner. Den dom har selskabet accepteret. Selskabet har i øvrigt i en udløber af sagen fået endnu en bøde på tre millioner kroner.

* Foruden hovedsagen har domstolene afsagt domme i en række mindre sager, som er afgjort med betingede straffe med krav om samfundstjeneste, bøder, og et par frifindelser.

* I de mindre sager er der tale om offentligt ansatte - herunder flere fra Forsvaret - samt nogle, der gav bestikkelse som ansatte fra Atea.

Kilde: Ritzau.