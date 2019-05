OVERBLIK: Alternativet rækker ud efter den ypperste magt

Efter blot fire år i Folketinget for Alternativet vil Uffe Elbæk nu være statsminister. Men i så fald skal han have opbakning fra en langt større gruppe vælgere, end Alternativet selv kan mønstre.

Det synes at prelle af på Alternativet, når partiet latterliggøres eller kritiseres for ikke at føre konkret politik.

Den tidligere minister for De Radikale er den altoverskyggende figur i et parti, hvor adskillige folketingsmedlemmer ikke genopstiller ved valget.

Uffe Elbæk og Alternativet danner deres helt egen grønne blok som modpol til blå og rød blok, og nu rækker partiet altså ud efter magten.

Her kan du se, hvordan han vil gøre det:

* Navn: Alternativet.

* Partibogstav: Å.

* Politisk leder: Uffe Elbæk. født 15. juni 1954 i Ry. Journalistisk tillægsuddannelse, Danmarks Journalisthøjskole, 1987. Socialpædagog, Peter Sabroe Seminariet, 1982. Tidligere rektor for Kaospiloterne og tidligere kulturminister for De Radikale. Kandidat for Alternativet i alle opstillingskredse i Københavns Storkreds. Medlem af Folketinget siden 2011.

* Statsministerkandidat: Uffe Elbæk.

* Valgresultat 2015: 4,8 procent. (2011: Stillede ikke op)

* Seneste Voxmetermåling: 3,2 procent.

Vigtigste mærkesager i valgkampen:

* Ambitiøs og omgående grøn omstilling: Der skal være 100 procent vedvarende energi i 2035. Det indebærer en engangsinvestering i grøn omstilling på 80 milliarder kroner over de næste fire år, og at et nyt grønt superministerium overtager finansministeriets rolle som rammesættende for regeringens politik. Alternativet vil gøre det nemt og billigt at gøre det klimavenlige og dyrt og besværligt at fortsætte med at forværre klimakrisen.

* En fri og vild natur: Alternativet ønsker, at langt mere af Danmark bliver fri og vild natur. Alternativet vil bremse den biodiversitetskrise, der ifølge partiet udpiner naturens mangfoldighed. Alternativet vil beskytte drikkevand fra sprøjtegifte og vil gøre landbruget 100 procent økologisk. Samtidig skal landbruget være mere plantebaseret, så 80 procent af landbrugsarealerne ikke bruges til foderproduktion til dyr. Alternativet vil beskytte unikke naturområder, som eksempelvis Amager Fælled og sikre bedre naturbeskyttelse i de danske nationalparker.

* Opgør med blokpolitik og politisk status quo: Alternativet ønsker et opgør med den fastlåste blokpolitik. Derfor stiller Alternativet med sin egen statsministerkandidat, som sætter klimaet og grøn omstilling øverst på den politiske dagsorden. Alternativets langsigtede mål er, at der bliver skabt en stor ny, grøn tredjeposition i dansk politik. Alternativet ønsker samtidig øget internationalt samarbejde og en ny og bedre politisk kultur, der er mere gennemsigtig, og at private pengedonationer skal være langt mindre afgørende for partiernes styrke.

* Mindre ulighed og mere internationalt ansvar: Alternativet ønsker et opgør med fattigdomsreformerne og vil rulle eksempelvis kontanthjælpsloftet tilbage, så uligheden kommer til at falde, og færre børn og deres familier lever i fattigdom. Samtidig vil Alternativet bekæmpe ulighed og øge udviklingsbistand, klimabistand og byde 2000 kvoteflygtninge velkommen til Danmark årligt.

* Rige liv: Alternativet vil give mulighed for en 30 timers arbejdsuge, så der bliver mere tid til familie, venner og andet, der er vigtigt for den enkelte. Der skal være forsøg med borgerløn og massive investeringer i kultur, uddannelse og iværksætteri, der kan være med til at skabe den næste version af velfærdssamfundet. Alternativet ønsker at bruge økonomien til at skabe meningsfulde liv, i stedet for at være bundet af krav om økonomisk vækst.

Kilder: Alternativet og Ritzau.