OVERBLIK: Alternativet har haft en kaotisk vinter

På mødet udtrykte et flertal i hovedbestyrelsen tillid til Fock.

Hovedbestyrelsen i Alternativet har lørdag aften haft møde om partiets nye politiske leder, Josephine Fock, som har været udsat for kritik af partifæller.

Læs her om forløbet:

* 26. december meddeler partistifter Uffe Elbæk sin afgang som politisk leder.

* 1. februar bliver Josephine Fock valgt som ny leder.

* 3. februar trækker Rasmus Nordqvist sig som politisk ordfører.

* 21. februar bringer Information en artikel om krænkende adfærd fra Josephine Fock i perioden 2015 til 2018. Hun anklages for at have rusket i andre.

* 25. februar udtrykker hovedbestyrelsen tillid til Josephine Fock.

* 26. februar afviser Josephine Fock at have rusket i nogen.

* 1. marts indkalder hovedbestyrelsen igen til møde om Josephine Fock efter ny kritik.

* 7. marts holder hovedbestyrelsen et nyt krisemøde. Det ender med, at et spinkelt flertal udtrykker tillid til Josephine Fock som politisk leder.

Kilder: Information, Alternativet.