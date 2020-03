OVERBLIK: Alternativet decimeret efter intern uro

Hun er blevet anklaget for krænkende adfærd, da hun sad i Folketinget fra 2015 til 2018, men et spinkelt flertal af partiets hovedbestyrelse har bakket op om Fock som leder efter at have undersøgt sagen.

Her er et overblik over fremtrædende personer, som har forladt Alternativet, efter at Fock er blevet leder:

* 11. marts: Komiker og tidligere medlem af Folketinget for partiet Anders Stjernholm.

- Josephines gode intentioner til trods, nærer jeg ikke tillid til, at hun er blevet mærkbart bedre til at lytte, samarbejde og lede. Et indtryk jeg nu har fået bekræftet fra for mange uafhængige kilder, skriver han på Facebook.

* 9. marts: Alternativets stifter, medlem af Folketinget og tidligere politiske leder, Uffe Elbæk.

- Mindste fællesnævner vandt over højeste. Troen på at flere ved mere, endte med at flere ved mindre. Og hvor de seks værdier, jeg havde formuleret som udgangspunkt for Alternativet, blev fortolket helt forskelligt, afhængig af personen og den konkrete kontekst, siger han i et brev.

* 9. marts: Medstifter, medlem af Folketinget og tidligere politisk ordfører Rasmus Nordqvist.

* 9. marts: Medlem af Folketinget Sikandar Siddique.

* 9. marts: Gruppeforperson og medlem af Folketinget Susanne Zimmer.

* 9. marts: Alternativets presseansvarlige, Rune Langhoff.

* 9. marts: Medlem af Alternativets hovedbestyrelse Marianne Karlberg.

* 7. marts: Leila Stockmarr, tidligere medlem af hovedbestyrelsen og talsperson for den.

* 7. marts: Byrådsmedlem i Silkeborg Kommune Claus Løwe Klostergård skifter til SF.

- Med den proces, der har været omkring formandsskiftet, har partiet desværre vist sig ikke at kunne leve op til egne værdier, og det virker for mig utroværdigt, sagde han til Midtjyllands Avis.

* 28. februar: Niko Grünfeld, medstifter af Alternativet og tidligere kulturborgmester i København.

- Hvad der længe har været kendt internt i partiet og i journalistiske kredse, er nu tydeligt for enhver. Partiets sjæl er ædt op indefra, skrev han i et indlæg i Politiken.