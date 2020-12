OVERBLIK: 470 drengenavne på harddisk fik sag til at rulle

Her kan du få et overblik over forløbet i sagen.

* 4. april 2018 anholder Syd- og Sønderjyllands Politi manden på Jerne Stadion ved Esbjerg.

* Det sker forud for et møde, som manden har aftalt med en 13-årig dreng.

* Ved en ransagning af mandens bolig finder politiet en ekstern harddisk med 8237 videoer og billeder med børnepornografisk indhold.

* Der er 470 undermapper, der hver især er opkaldt efter drengenavne.

* Politiet indleder nu en efterforskning for at finde frem til identiteten på drengene.

* Det lykkes at identificere 170 drenge ud fra materialet.

* Alle politikredse på nær Bornholms Politi involveres i arbejdet, og der ender med at blive rejst tiltale for krænkelse af 111 drenge fra hele landet.

* Der er ifølge politiet tale om drenge i alderen 10 til 14 år, og forholdene er begået hovedsageligt mellem 2016 og 2018.

* Politiet mener, at den 35-årige har brugt en særlig fremgangsmåde, som fagfolk kalder grooming.

* Det er en proces, hvor en person - ofte med falsk identitet - via sociale medier opbygger et tillidsforhold til en mindreårig med henblik på at få barnet til at dele seksuelle billeder.

* Når først barnet er gået med til det, bruges billederne som pression til at opnå egentlige seksuelle ydelser.

* Den 35-årige har erkendt besiddelse af børnepornografisk materiale, men nægter sig skyldig i de øvrige anklager.

Kilder: Anklageskriftet, Ritzau.