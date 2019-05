OVERBLIK: 2000 kvinder har fået mangelfulde kræfttjek

* I december 2018 kom det frem, at Ringsted Sygehus ikke har fulgt de nationale retningslinjer, når det gælder kvinder med brystkræft.

* Kvinderne blev alene undersøgt med mammografi, men ikke fysisk og ikke med ultralyd, som retningslinjerne foreskriver.

* Ved genundersøgelse af 735 kvinder er der foreløbig fundet ni kvinder med brystkræft ud over den kvinde, som startede sagen.

* Regionen har desuden undersøgt tusindvis af kvinders journaler fra perioden og fundet yderligere 294 kvinder, som efterfølgende har fået konstateret kræft og kan have fået en utilstrækkelig undersøgelse i første omgang.

* I alt er altså 304 kvinder med brystkræft berørt af sagen.

* Sagen har kostet en sygehusdirektør jobbet, ligesom flere ledende medarbejdere og Region Sjælland nu er sigtet i sagen.

* 23. maj 2019 skriver Jyllands-Posten, at der også har været mangelfulde kræfttjek i Region Syddanmark og Region Midtjylland.

* Op mod 2000 kvinder har ifølge avisens oplysninger i årevis ikke fået de undersøgelser for brystkræft, som de havde krav på.

* På Aarhus Universitetshospital er det gået ud over kræftopererede kvinder under 50 år og kvinder, som er arveligt disponeret for brystkræft.

* På Odense Universitetshospital er 299 kvinder under 50 år, som er arveligt disponeret for brystkræft, i over fire år alene undersøgt med røntgen, selv om de også skulle have været undersøgt fysisk og med ultralyd.

* Også 1049 kvinder med smerter i brysterne er undersøgt i strid med retningslinjerne, fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed.

* Sygehuset oplyser, at man nu er i gang med at identificere og genindkalde de berørte kvinder.

* Danske Regioner siger nu, at man vil indkalde alle relevante aktører på området for at sikre, at de nationale retningslinjer bliver fulgt i hele landet.

Kilder: Jyllands-Posten, Ritzau.