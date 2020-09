OVERBLIK: 11 år fra sigtelse til dom i stor svindelsag

Læs mere om sagen her:

* Københavns Politi rejste sigtelse i oktober 2009. En politichef sagde, at sagen mindede om Stein Baggers svindelnumre i IT Factory.

* I 2014 kom anklagemyndigheden med tiltalen mod den daglige leder, hans far og tre andre mænd.

* Københavns Byret havde første retsmøde i januar 2015. Men den daglige leder dukkede ikke op. Hans mange sygemeldinger førte til talrige udsættelser.

* Straffesagen blev delt i to i 2017. I vidt omfang er samme bevisførelse derfor blevet gennemgået to gange i to forskellige retssale.

* Sagen mod den daglige leder blev indledt i februar 2019. Dommen blev afsagt mandag.

* Men sagen mod de fire øvrige er fortsat i gang. En afgørelse kan ventes sidst på året eller først i 2021.