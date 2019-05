OVERBLIK: 10 lister og 135 kandidater til Europa-Parlamentet

Her kan du blive klogere på, hvordan partierne er allierede.

* Det er to flere end ved det seneste valg i 2014. Nye er Alternativet og Enhedslisten, der begge for første gang stiller op til et europæisk valg.

* Der er indgået fire valgforbund: Mellem De Radikale og Alternativet, mellem De Konservative, Liberal Alliance og Venstre, mellem Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU og mellem Socialdemokratiet og SF.

Kun Dansk Folkeparti er ikke med i et valgforbund.

* Det er ikke muligt at opstille som løsgænger til Europa-Parlamentet. Man skal være opstillet på en kandidatliste for et parti eller danne sit eget parti.

* Det er heller ikke muligt at være medlem af Europa-Parlamentet og et nationalt parlament på samme tid.

* Modsat folketingsvalg er der ved valg til Europa-Parlamentet kun én valgkreds. Det vil sige, at man i hele landet kan stemme på alle kandidater, der er opstillet i Danmark.

* Afstemningen og stemmeoptællingen foregår i de samme afstemningsområder og opstillingskredse som ved valg til Folketinget.

* Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet i Grønland og på Færøerne.

* Som det ser ud nu, deltager Storbritannien i valget, da det britiske parlament ikke har godkendt den skilsmisseaftale, som premierminister Theresa May har indgået med EU.

* Dermed skal der fortsat vælges 751 medlemmer til Europa-Parlamentet og ikke blot 705, som der var lagt op til efter brexit.

* For Danmarks vedkommende betyder det, at der i første omgang skal vælges 13 medlemmer, men når Storbritannien, som har 73 pladser i Europa-Parlamentet, forlader EU, vil Danmark få mandat nummer 14.

* Det kan betyde, at et parti ikke kommer ind til at begynde med, men først når briterne er udtrådt af parlamentet.

* Valget i de 28 medlemslande finder sted i perioden 23.-26. maj. Medlemmerne vælges for en periode på fem år.