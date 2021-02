Efter en lang, digital proces med virtuelle valgmøder og debatter kunne Franciska Rosenkilde søndag nyde et glas champagne som nykåret politisk leder for Alternativet.

Nyvalgt leder skal tale liv i Alternativet

Søndag eftermiddag, da der var kommet styr på serverne på Alternativets digitale, ekstraordinære landsmøde, blev Franciska Rosenkilde valgt som ny politisk leder. Hun er kultur- og fritidsborgmester i København og medlem af partiet siden 2014.

Hun overtager et parti, der på lidt over et år har mistet to politiske ledere, hovedparten af sin folketingsgruppe og konsekvent ligger under spærregrænsen. Et parti, der bliver beskrevet som værende i en dødskamp.