Nyudnævnt kulturminister vil lytte efter coronakrise

Ane Halsboe-Jørgensen, der var uddannelses- og forskningsminister, har overtaget ministeriet efter Joy Mogensen (S), der søndag meddelte på Facebook, at hun trak sig fra posten, da hun var "løbet tør for overskud".

- Det vigtigste for mig nu er at blive klogere ved at tage ud og lytte. Og så huske, at man har to ører og en mund.

- Nu skal vi sikre, at kulturlivet lander på benene. Og så skal vi finde ud af, hvad der er effekter af corona, og hvad der er varige ændringer, siger Ane Halsboe-Jørgensen til TV2 News fra et arrangement i Nykøbing Mors.

Joy Mogensen (S) var meget udskældt som minister, hvor både kulturlivet og kulturordførerne på Christiansborg mente, at hun var fraværende. Specielt på Christiansborg var tonen hård, og det var endda på tale, at et flertal i Folketinget ville udtale mistillid til Joy Mogensen.

Ane Halsboe-Jørgensen siger om at overtage posten:

- Politik er i høj grad relationer. Og jeg er så heldig, at jeg har repræsenteret Nordjylland på Christiansborg i et årti.

- Og så er det jo anden gang, jeg sætter mig i en ministerstol. Så der er en masse ting, jeg allerede har lært. Så jeg kan gå målrettet til området og lære det at kende, siger hun og gentager, at hun nu skal lytte.

Som uddannelses- og forskningsminister var Ane Halsboe-Jørgensen engageret i regeringens politik om at udflytte eksempelvis uddannelser for at få dem spredt mere over landet.

Den dagsorden tager hun med over til sit nye ministerium, siger hun.

- Jeg er ikke i opposition til, at vi har et kongeligt teater eller et nationalmuseum af meget høj kvalitet. Og jeg mener ikke, at Det Kongelige Teater skal ligge i Thy.

- Men vi ved, hvor vigtigt det er, at eksempelvis unge bliver præsenteret for kunst og kultur, siger hun og fortsætter:

- Kunst og kultur af høj kvalitet skal være tilgængeligt for os alle sammen.