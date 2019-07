Ulv i Københavns Zoo. Biolog forudser, at tilkomsten af hanulve vil tiltrække hunulve, som derfor på et tidspunkt også vil tage turen over grænsen. Med udviklingen in mente er det derfor også vigtigt at være på forkant, lyder det. (Arkivfoto).

Nytilkomne hanulve tiltrækker hunnerne

Den danske ulvebestand er blevet mindst to hanulve rigere inden for de seneste tre måneder. Og hunulvene vil følge efter på et tidspunkt, vurderer biolog.

- Der er i foråret kommet to nye ulve. Den ene af ulvene har vi ikke identificeret endeligt endnu, men vi ved, at der er tale om en hanulv, og at den formentlig er kommet til Danmark i april, siger han.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her