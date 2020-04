Nyt vidne i Scandinavian Star-sag peger på oppustet forsikring

Det skriver Politiken tirsdag på 30-årsdagen for katastrofen, der kostede 159 mennesker livet.

Skibet var nemlig slet ikke så meget værd, fortæller et nyt vidne.

Svein Dammen var i 1990 forsikringsmægler og medejer af det norske mæglerfirma Arvid Bergvall, som formidlede en del af den kaskoforsikring på skibet, der var gældende før den nye forsikring til 24 millioner dollar.

- Da jeg erfarede, at den var forsikret for langt over det dobbelte, af hvad vi havde af værdi på kaskosiden, da vi havde forsikringerne, så stejlede jeg, siger Svein Dammen i det sidste afsnit af den nordiske tv-dokumentarserie "Scandinavian Star", der vises på DR.

Den samlede kaskoforsikring på skibet lå i 1989 på omkring 12 millioner dollar.

Altså halvt så meget som den forsikring på 24 millioner dollar, som året efter blev tegnet hos det daværende danske forsikringsselskab Fjerde Sø.

Svein Dammen har svært ved at forstå, at et slidt gammelt skib som "Scandinavian Star", der var bygget i 1971, i 1990 kunne handles og derefter forsikres for så store summer.

- Det var jo et skib, som oprindeligt var bygget i begyndelsen af 1970'erne. Når det begyndte at blive 20-25 år, var der to alternativer: Det var enten at blive solgt til et sted på Afrika-kysten eller gå til ophugning, siger Svein Dammen i tv-dokumentarserien.

Norsk politi og det norske stortings kommission har ellers slået fast, at fordoblingen af skibets værdi kun en uge før branden var naturlig.

Det dannede også baggrund for de norske myndigheders konklusion, om at der ikke var et økonomisk motiv for forsikringssvindel.

"Scandinavian Star" brød 7. april 1990 i brand om natten, da den befandt sig i Skagerrak på vej fra Oslo til Frederikshavn.

482 personer - herunder 99 besætningsmedlemmer - var om bord på færgen.

Efterfølgende viste det sig, at ilden var opstået flere forskellige steder.

Flere efterforskninger har konkluderet, at der sandsynligvis var tale om en påsat brand.

Efter branden pegede efterforskere på en lastbilchauffør, der mistede livet ved branden, men anklagerne blev senere droppet.