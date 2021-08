Nyt vidne i Messerschmidt-sag gekender ikke sin underskrift

Endnu et vidne - et tidligere medlem af EU-partiet Meld, som Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, var formand for i 2015, kan ikke genkende den underskrift, der er skrevet på hans indmeldelsesblanket.

Det fortæller han onsdag i Retten i Lyngby, hvor Morten Messerschmidt er tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk ved uberettiget at have søgt og fået Meld-penge til Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015.

- Det er ikke min underskrift, siger Antonio Gambetta Vianna fra italienske parti Liga Nord, da han bliver forevist en indmeldelsesblanket til Meld fra 20. juni 2014.

Før det havde han fået vist en indmeldelse fra 15. november samme år, som han genkender. Men indmeldelsen fra et lille halvt år før er ny for den italienske politiker.

- Jeg har kun skrevet under på et dokument. Det første vi så. Ikke dette her, siger han.

På medlemslisten for Meld for 2015 er anført Dansk Folkepartis daværende gruppe i EU-Parlamentet, Morten Messerschmidt, Anders Vistisen, Rikke Karlsson og Jørn Dohrmann. Og så ti personer fra Europa, der er politisk aktive, men ikke var medlemmer af parlamentet.

Anklagemyndigheden argumenterer i retten for, at der var tale proformamedlemskaber, der skulle sikre partiets overlevelse og den fortsatte EU-støtte.

Og at Morten Messerschmidt som formand meget egenrådigt kontrollerede partiet og i den rolle kunne søge og modtage penge fra det til Dansk Folkepartis arbejde, som for eksempel sommergruppemødet i 2015.

Tidligere i sagen fortalte det rumænske medlem Cristian Radulescu også, at han ikke genkendte sin underskrift på indmeldelsen. Og både Rikke Karlsson og Jørn Dohrmann har forklaret, at de blev meldt ind uden deres vidende.

Italienske Antonio Gambetta Vianna fortæller, at han blev bedt om at melde sig ind af sit parti. Men at han ikke havde nogen kontakt til partiet hverken i form af møder, konferencer eller andet.

Og han var heller ikke inviteret til den EU-konference, som Morten Messerschmidt siger partiet Meld holdt sammen med Dansk Folkeparti i august 2015 sideløbende med Dansk Folkepartis sommergruppemøde.

- Jeg er aldrig blevet inviteret. Jeg har aldrig været i Danmark, det ville jeg ellers gerne. Men jeg har aldrig været det, siger Gambetta.

- Jeg har ikke hørt navnet Morten Messerschmidt, før jeg blev indkaldt som vidne.

Morten Messerschmidt er tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk for at have søgt og modtaget små 100.000 kroner fra Meld til en EU-konference, der lå samtidigt med DF's sommergruppemøde i 2015.

Anklagerne mener, at den konference aldrig fandt sted, og at Morten Messerschmidt egenrådigt styrede Meld.

Morten Messerschmidt mener, at der var tale om en fælles konference, og støtten dermed var helt efter bogen.