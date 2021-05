Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har onsdag på et pressemøde fortalt, at det nye udrejsecenter placeres på et tidligere asylcenter på Langeland.

Nyt udrejsecenter placeres på Langeland og står helt klar i 2022

Det er enlige personer på tålt ophold og udvisningsdømte, kriminelle udlændinge, som skal placeres på det nye udrejsecenter på Langeland.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Matthias Tesfaye (S) på et pressemøde onsdag.

Udrejsecenter Holmegaard - et tidligere asylcenter - kommer det nye udrejsecenter til at hedde. Det forventes at være i fuld drift i andet kvartal af 2022.

Ifølge ministeriet skal det nye udrejsecenter huse omkring 130 personer. En person er på tålt ophold, hvis personen er udvist, men er i risiko for forfølgelse i hjemlandet og derfor ikke kan udsendes.

- Vi har i Danmark over 100 udlændinge, der er dømt til udvisning, men ikke vil rejse hjem. Det er totalt uholdbart. Hvis vi kunne, så ville vi sætte dem på et fly i morgen. Men så let er det ikke. Så havde tidligere regeringer løst udfordringen, siger Tesfaye.

- Jeg vil derfor ikke sige, at alle dømt til udvisning er ude af landet i morgen, men derfor skal vi ikke give op. Derfor prioriterer regeringen at få flest muligt, der ikke skal være her, til at rejse hjem, siger Tesfaye.

Et nyt udrejsecenter skal være med til at løse den utryghed - grundet kriminalitet - som naboerne til Udrejsecenter Kærshovedgård uden for Bording i Midtjylland længe har oplevet.

Regeringen er længe af blå blok blevet kritiseret for ikke at have fundet en adresse til et nyt udrejsecenter.

Da S-regeringen og rød blok fik flertal efter folketingsvalget 2019, var der nemlig varslet et nyt udrejsecenter til at erstatte blå bloks planer om et udrejsecenter på øen Lindholm.

Men nu er løsningen altså fundet med adressen på Gulvstavvej 7 i Bagenkop på Langeland.

- Beboerne omkring Kærhovedgård har været utrygge. Og jeg forstår godt, hvis de, der bor i Bagenkop, synes, at disse mennesker kommer for tæt på deres liv, siger Tesfaye, som torsdag vil besøge Langeland for at informere nærmere om det nye udrejsecenter.

Seks betjente skal døgnet rundt bemande det nye udrejsecenter på Langeland. Samtidig får Fyns Politi øget bemanding til at håndtere den utryghed, som det nye udrejsecenter vil skabe på Langeland, siger Tesfaye.

- Jeg vil ikke bilde folk ind, at der bliver mere trygt med det nye udrejsecenter. Men vi vil gøre, hvad vi kan ved at give politiet flere ressourcer, siger Tesfaye.

Regeringen åbner for kompensation til erhvervsdrivende og borgere på Langeland, som ønsker at installere ekstra sikkerhed i deres hjem eller butikker, når de afviste, kriminelle udlændinge kommer til Langeland.

- Inden udrejsecentret åbner, vil regeringen fremlægge en model for kompensation, siger Tesfaye.

Ifølge regeringen bliver det langt billigere med Holmegaard i stedet for Lindholm.

Det ville have kostet mere end en million kroner om året at have en udlænding indkvarteret på Lindholm. Det er ifølge regeringen mere end dobbelt så meget, som en indkvartering forventes at koste på Holmegaard.

Også etableringen af udrejsecentret bliver billigere. Mens der var afsat cirka 210 millioner kroner til Lindholm, er Holmegaard blevet erhvervet for 13,5 millioner kroner.