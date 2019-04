Nyt tolkesystem hindrer forsvarere i at besøge fængslede

Det akutte problem er opstået, i forbindelse med at Rigspolitiet har overladt administrationen af tolkning til firmaet EasyTranslate. Aftalen gælder politi, retsvæsen og for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Nogle forsvarsadvokater oplever i disse dage, at de i arresthuse ikke kan tale med deres udenlandske klienter, der er varetægtsfængslet. Årsagen er, at de ikke kan få tolke.

Nogle advokater kan ikke få et login til firmaets platform, og dermed hindres de i at bestille en tolk til fængselsbesøg, oplyser en af dem til Ritzau.

Det nytter ikke for forsvarerne at bestille tolke ad anden vej. Det skyldes, at Kriminalforsorgen kun tillader adgang bag murene til de tolke, der er knyttet til EasyTranslate og dermed er sikkerhedsgodkendt.

Firmaet forklarer i en mail til en advokat, at "vi kan ikke udføre arbejde, hvor der er tvivl om, hvem der skal betale". EasyTranslate afventer, at der indgås en aftale mellem Rigspolitiet og forsvarsadvokaterne, hedder det.

I en mail til Ritzau fredag skriver en af grundlæggerne af firmaet, Frederik Riskær Pedersen, dog noget andet - nemlig at der skal indgås en aftale mellem firmaet og forsvarsadvokaterne. En dialog er i gang, lyder det.

I en udtalelse melder Rigspolitiet hus forbi og lægger ansvaret for miseren hos advokaterne.

I november blev der taget kontakt til forsvarsadvokaterne for at komme i dialog. "Advokaterne er dog først vendt tilbage i marts. Der er nu startet et arbejde op for at finde ud af, hvordan advokaterne fremover også kan benytte EasyTranslate til at skaffe sig tolke", hedder det.

Formanden for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Kristian Mølgaard, har en helt anden udlægning af forløbet, oplyser han.

Også når det gælder afregning, er der problemer.

Ifølge menneskerettighederne har en fremmedsproget person mistænkt i en straffesag krav på bistand af en tolk uden at skulle betale. Men i det nye system pålægges forsvarere at betale, selv om det er statens opgave.

Dette er i øvrigt i direkte strid med, hvad Rigspolitiet tidligere har oplyst, fortæller Kristian Mølgaard.

Disse og andre problemer har fået ham til at opfordre justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at gribe ind og suspendere ordningen. Den er i det hele taget kommet lidt skidt fra start.

Forleden kom det frem, at Københavns Politi måtte løslade en georgisk mand, der var anholdt for tyveri, og som stod til udvisning. EasyTranslate magtede ikke at skaffe en tolk. Der har desuden været eksempler på, at tolke ikke er dukket op til retsmøder.

Også i forhold til Flygtningenævnet er EasyTranslate dukket op som en ny samarbejdspartner. Der har været knas med det system, man booker tolke i, og problemer med at få tolke, der taler bestemte sprog, oplyser nævnet.

- Flygtningenævnet har oplevet nogle startvanskeligheder, men ikke noget, som er kommet bag på os. Men det er klart, at hvis det fortsætter og også er sådan om et halvt år, vil jeg være mere skeptisk, siger sekretariatschef Stig Torp Henriksen.