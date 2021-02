Nyt tilfælde af sydafrikansk variant: Knyttes ikke til rejse

Dermed er der konstateret ni tilfælde af varianten i Danmark. Der er dog for første gang ikke knyttet en rejseaktivitet til smitten.

Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) onsdag formiddag på et pressemøde om den fremtidige teststrategi.

Der er fundet endnu et tilfælde af den sydafrikansk coronavariant i Danmark.

- Vi har i smitteopsporingen ikke kunnet finde ud af, hvordan vedkommende er blevet smittet, siger ministeren.

- Det er første gang vi ser denne her variant, hvor den ikke direkte kan bindes op på en rejse ind i landet.

- Vi holder selvfølgelig stadig nøje øje, lyder det fra Heunicke.

Den sydafrikanske variant er en af dem - sammen med den britiske - der har givet anledning til bekymring hos myndighederne.

De kan nemlig ifølge Statens Serum Institut (SSI) have nedsat følsomhed over for antistoffer og dermed påvirke effekten af coronavaccinen.

SSI har dog selv meldt ud, at vaccinerne forventes at virke.