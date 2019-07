Nyt studie skyder forhåbninger om grøn vækst ned

En ny rapport gør op med forestillingen om, at velstående landes økonomi kan fortsætte med at vokse, samtidig med at landene nedbringer belastningen på klimaet og biodiversiteten.

Rapporten er udarbejdet af et internationalt forskerhold for European Environmental Bureau, EEB, der er et netværk for 150 grønne organisationer i Europa.

Debatten om grøn vækst har stået på i årtier. Centralt i debatten er idéen om, at den økonomiske vækst kan gøres grøn.

Det vil sige, at man anser det for realistisk, at CO2-udledningerne, tabet af biologiske arter og andre kritiske miljøbelastninger kan bringes ned, mens økonomien fortsætter med at vokse.

Det er den position, som rapporten gør stærke indvendinger imod.

- Der er ikke nogen empirisk dokumentation til støtte for eksistensen af en afkobling af økonomisk vækst fra miljømæssigt pres i noget nær den udstrækning, der er nødvendig for at afværge miljømæssigt sammenbrud, står der i rapporten med titlen "Decoupling Debunked".

- Den undersøgte litteratur viser klart, at der ikke er noget empirisk bevis for, at en sådan afkobling i øjeblikket finder sted, lyder det.

Forskerne identificerer syv faktorer som årsag til, at økonomisk vækst ikke kan afkobles fra CO2-udledninger og pres på miljøet.

En af dem er de stigende energiomkostninger.

En anden faktor er den såkaldte "rebound-effekt". Det vil sige, at økonomiske gevinster opnået ved effektivisering af eksempelvis energianvendelsen ofte investeres i aktiviteter.

Og det indebærer et nyt energiforbrug - når bilen kører længere på literen, bliver det fristende at bruge den mere og køre længere, fordi det ikke vil være dyrere.