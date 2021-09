Nyt studie afliver sundheds-myte om 10.000 daglige skridt

10.000 skridt. Det er efterhånden blev en populær sundhedsmilepæl, hvis man skal forsøge at få nok bevægelse ind i hverdagen.

Ny forskning peger imidlertid på, at 7000 skridt om dagen er nok.

Det skriver Videnskab.dk, som refererer et studie omtalt i magasinet Science Alert.

I det nye studie har forskerne fundet frem til, at de personer, som tog mindst 7000 skridt om dagen, i gennemsnit havde 50-70 procent lavere risiko for at dø tidligt - sammenlignet med dem, der gik færre end 7000 skridt om dagen.

Studiet blev gennemført over cirka 13 år - fra 2005 til 2018.

I alt 2000 personer deltog i undersøgelsen. Der var tale om en blanding af mænd og kvinder fra USA, som alle havde en gennemsnitsalder på 45 år. De bar alle et accelerometer, som også findes i smartphones, der kan måle acceleration.

Ved afslutningen af forsøget var 72 personer døde.

Med forsøget kunne forskerne se, at risikoen for at dø tidligt blev mindre, jo flere skridt deltagerne tog om dagen. Men det var altså kun indtil et vist punkt.

Alle ekstra skridt over 7000 havde således ingen effekt. Det viser resultaterne, efter at forskerne har korrigeret for parametre som alder, køn, etnicitet, uddannelse, rygning og alkoholforbrug.

Flere studier har ellers de senere år vist, at flere skridt om dagen giver mindre risiko for tidlig død.

Forskerne understreger dog, ifølge Videnskab.dk, at 7000 ikke er et magisk tal, og at der formentlig vil komme nye studier med nye mål inden for de kommende år.