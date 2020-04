Nyt studie: Flere danskere slækker på håndvask og mødes i grupper

Men et nyt studie fra Aarhus Universitet viser, at der er sket et fald i antallet af danskere, som følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Igen og igen har statsminister Mette Frederiksen (S) påpeget, at danskernes adfærd er helt afgørende for en yderligere genåbning af Danmark.

Studiet har undersøgt tre typer af adfærd. Hvor tit folk vasker hænder, om de undgår forsamlinger på flere end ti personer og den selvoplevede regelfølge.

Resultatet viser, at danskerne umiddelbart efter nedlukningen af landet den 13. marts var gode til at følge reglerne. Sidenhen er det dog gået ned ad bakke.

Michael Bang Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, er en af forskerne bag.

Han kalder tendensen for uhensigtsmæssig.

- Vi kan jo se på alle tre parametre, at der sker en hastig stigning i regelfølgen efter nedlukningen. Folk retter hurtigt ind, og det når et toppunkt omkring 23.-25. marts. Derfra begynder det langsomt at gå ned ad.

- Skiftet sætter ind omkring der, hvor smittetallene begynder at vende i Danmark. Det virker, som om der kommer en metaltræthed i befolkningen, og langsomt slækker man grebet, siger Michael Bang Petersen.

Dataene er indsamlet af Epinion. Projektet vil køre videre året ud, men de foreløbige resultater indikerer altså, at der er plads til forbedring.

- Det er ikke et dramatisk skift, men det er en langsom udhuling, siger Michael Bang Petersen.

Ifølge Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, må danskerne nu gøre op med sig selv, om de vil være skyld i en langsommere genåbning.

- Folk må forstå, at hvis de blæser på det her, betyder det måske, at det næste liberale erhverv ikke kan åbne.

Den negative tendens viser sig i en tid, hvor skoler og daginstitutioner langsomt åbner.

Fra mandag den 20. april vil en række liberale erhverv - herunder frisører - kunne åbne igen. Ugen efter vil landets domstole åbne.