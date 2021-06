Nyt stenkast mod dansk bil i Sverige adskiller sig fra øvrige

- Denne gang er det foregået på motorvej E6. De andre tilfælde har været på E65. Det er også anderledes, fordi det er foregået ud på aftenen. De andre gange har det været tidligere på dagen, fortæller Ewa-Gun Westford.

Motorvej E65 går mellem Malmø og Ystad og bruges af blandt andet danskere, som skal med færgen til Rønne, som afgår netop fra Ystad. Det er på strækningen mellem Skurup og Ystad, at de danske biler hidtil er blevet ramt.

Motorvej E6 går fra Trelleborg i det sydvestligste Skåne og nordpå mod Göteborg.

Det var en dansk mand på vej mod Øresundsbroen af motorvej E6, som onsdag aften opfattede, at hans bil blev ramt. Da han kom til Danmark, kunne han se en skade på bilen, og han kontaktede derfor svensk politi.

Ewa-Gun Westford vil ikke udelukke, at der i den seneste sag er tale om samme gerningsmand eller -mænd, som står bag de tidligere anmeldte sager.

- Men det kan også være, at nogen er blevet inspireret af alle skriverierne, siger politiinspektøren.

Hun understreger, at det er vigtigt for politiet, at alle, som oplever episoder med stenkast, anmelder det til politiet, som analyserer det samlede billede i håbet om at finde frem til stenkasteren eller stenkasterne.

Stenkast på motorveje kan være livsfarligt. I august 2016 mistede en 33-årig tysk kvinde livet, da hun sammen med sin mand og lille dreng kørte ad motorvejen over Fyn.

Ved vejbroen, hvor Langesøvej krydser motorvejen nær Odense V-afkørslen, kastede nogen en 30 kilo tung betonflise ned på kørebanen. Den ramte familiens bil. Kvinden døde, hendes mand blev alvorligt kvæstet, mens den lille dreng slap forholdsvis uskadt.

Det var tredje gang det år, at der blev kastet sten fra netop den bro, men også efterfølgende var der flere alvorlige episoder, som i lighed med drabet på den tyske kvinde ikke er opklaret.

Også de nordtyske motorveje var i en periode fra februar til maj 2018 plaget af stenkast. Det blev to unge mænd dømt for i 2019. Straffen lød på seks års ungdomsfængsel.

De unge mænd tilstod 19 tilfælde af stenkast. Otte personbiler, tre lastbiler og en bus blev beskadiget, og tre af sagerne var så alvorlige, at de blev anset for at være drabsforsøg.

Blandt ofrene dengang var en dansk kvinde bosiddende i Flensborg. Hun blev ramt 8. maj 2018, da hun kørte under en bro ved Ellund umiddelbart syd for Padborg.

En 46 kilo tung granitsten blev væltet ud fra en bro, røg gennem forruden på kvindens bil, ramte hende på overkroppen og fortsatte ud gennem bagruden. Kvinden overlevede og blev tilkendt en erstatning på 70.000 euro.

I forbindelse med de seneste stenkast i Sverige er de fleste danskere sluppet uden skader. Dog fik en 70-årig mand alvorlige skader på tænder og det ene øje efter at være blevet ramt.