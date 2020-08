Nyt spil-id skal stoppe børn og unges ulovlige spil

Danske Spil er klar til at indføre sit annoncerede spil-id, der kommer til at hedde Sikkert Spil, og som særligt skal forhindre børn og unge under 18 år i at spille om penge.

- Danske Spil vil gerne gå forrest i kampen mod, at mindreårige kan spille.

- Nu indfører vi obligatorisk registrering af spil i kiosker og butikker for at lukke det hul, hvor unge i dag har kunnet spille, siger Niels Folmann, administrerende direktør i Danske Licens Spil.

Det betyder, at man skal have sit spil-id, før ens spil kan gå igennem hos forhandleren.

- Når man har gennemført sit odds- eller tipsspil, så skal man foretage en registrering med sit spil-id ved betalingen, og dermed sikrer vi, at spillet ikke er gældende, før det er dokumenteret, at spilleren er over 18 år, siger han.

I en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) i 2016 vurderede man, at 31.600 unge mellem 12 og 17 år havde en risikabel spilleadfærd i 2016.

Hos Center for Ludomani hilser man indførelsen af et spil-id velkommen.

- Det er et længe ventet og godt initiativ, og det er godt, at Danske Spil er kommet på banen.

- Jo tidligere et ungt mennesker prøver at spille om penge, jo større sandsynlighed er der for, at de senere udvikler en spilafhængighed, siger centerleder Michael Bay Jørslev.

Danske Spil håber nu, at Folketinget vil gøre et spil-id lovpligtigt hos alle spiludbydere.

- Nu går vi forrest og gør det som de første, og så håber vi, at det enten kommer frivilligt fra vores kolleger i branchen, eller også at det bliver et lovkrav hurtigst muligt, siger Niels Folmann.

Skatteminister Morten Bødskov (S) siger i en skriftlig kommentar, at han ser det nye spil-id som et fornuftigt tiltag.

- Jeg ser derfor meget gerne, at vi også får det bredt ud til andre spiludbydere.

Morten Bødskov fortæller videre, at han vil indkalde Folketingets skatteordførere til spilforhandlinger på et senere tidspunkt.

Til forhandlingerne vil et obligatorisk spil-id være en del af dagsordenen.

Det nye spil-id vil fra 1. september kunne hentes som app eller fås som plastikkort, hvor man kan registrere sig og få sit spil-id, inden det bliver et krav fra oktober.