Nyt skoleår begynder med gamle coronaregler

Sundhedsstyrelsen er nemlig først nu ved at opdatere retningslinjerne, som vil blive offentliggjort efter skolestart.

- Fordi vi nu er godt i gang med at vaccinere børn og unge, er vi i gang med at opdatere retningslinjerne, siger læge i Sundhedsstyrelsen Andreas Rudkjøbing til Berlingske.

Derfor skal skolerne lige nu planlægge skoleåret efter retningslinjer fra 5. februar.

Men der er behov for at se på nye retningslinjer for skolerne og sågar en helt ny strategi for, hvordan coronasmitte håndteres i samfundet.

Det mener Viggo Andreasen, lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet.

- Der bør lægges en helt anden strategi for corona her til efteråret, hvor smitte i højere grad får lov at løbe blandt dem, der ikke er vaccineret - eksempelvis børn.

- For vi er ikke i en situation, hvor vi kan forsvare at lukke samfundet meget ned. Heller ikke skoler, hvis der er enkelte smittetilfælde, siger han.

Flere sundhedsordførere kritiserer, at der endnu ikke er kommet opdaterede retningslinjer for skolerne.

En af dem er De Konservatives Per Larsen. Han undrer sig over, at myndighederne ikke har brugt sommerferien på at opdatere retningslinjerne.

- Som udgangspunkt er skolerne jo i fuld gang med at planlægge, hvordan de skal tilrettelægge skoleåret. Så det havde da været hensigtsmæssigt, hvis de havde nogle retningslinjer at arbejde ud fra, der tog højde for den situation, som vi er i nu, siger han til Berlingske.

Per Larsen afviser ikke en model, hvor skoleklasserne opdeles, alt efter om eleverne er vaccinerede eller ej.

Det mener SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, dog ikke kan komme på tale.

- Jeg synes ikke, at man skal opdele børn i vaccinerede og ikkevaccinerede. Det er vigtigt, at man holder fast i det kollektive og bevidstheden om, at smitte er smitte.

- Det kan godt være, at transmissionen bliver nedsat med vacciner, men det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan være smittebærer, siger hun.

Kirsten Normann Andersen forventer, at man i de kommende uger skal drøfte, om der kan udarbejdes modeller, hvor nedlukninger på skoler undgås.

Over 72 procent af den danske befolkning har fået mindst et vaccinestik. Også antallet af vaccinerede mellem 12 og 15 år stiger, hvor mere end hver fjerde har fået første stik.

Det kan få betydning for, hvordan skolerne skal forholde sig til eventuel smitte i klasseværelserne. Sundhedsstyrelsen har opfordret til, at 12-15-årige bliver vaccineret før skolestart for at mindske smitte.

Ifølge de gældende retningslinjer fra februar skal man ved smitte i en klasse vurdere, om den smittede elev har været i skole i smitteperioden.

Er det tilfældet, anses hele klassen som nære kontakter og skal derfor sendes hjem. Det samme gælder lærere, som har undervist eleven i smitteperioden.