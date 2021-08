Nyt regeringsudspil: Slut med at sende pas med posten

For at styrke passikkerheden i Danmark vil regeringen fremover have borgerne til at afhente deres pas personligt på kommunen.

Det fremgår af et pasudspil, som regeringen præsenterer torsdag.

- Vi kan se, at der er rigtig mange pas, der hvert eneste år forsvinder i posten, og det betyder, at der kommer pas i omløb, som kan misbruges, fordi de er forsvundet. Det kan vi forhindre ved, at man møder op på kommunen, når man skal have nyt pas, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).