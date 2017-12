Nyt projekt skal spore multiresistente baktier i Danmark

Derfor skal et nyt studie, der har fået 3,5 millioner kroner i støtte fra staten og Region Syddanmark, undersøge forekomsten af de farlige bakterier på otte skadestuer.

- Vi vil spørge alle patienter, om vi må pode dem forskellige steder på kroppen, for at se, om de bærer de bestemte bakterier. Desuden vil vi også spørge dem, om de har været udsat for smitte, forklarer overlæge på Akutcenter Aabenraa Christian Backer Mogensen til DR Syd.

Planen er, at over 10.000 patienter skal undersøges. Resultaterne skal så bruges til at gøre det lettere at identificere de smittede patienter, så man kan minimere smittefaren.

- På lang sigt vil det betyde, at vi kan skærme patienter, fra andre patienter, der har resistente bakterier, eller hvis de selv er bærer af dem, kan vi hjælpe dem til at finde ud af, hvad der skal gøres ved det, siger Christian Backer Mogensen til DR Syd.

Ud over Sygehus Sønderjylland deltager sygehusene i Odense, Aalborg, Hjørring, Aarhus, Herning, Køge og Slagelse også i forsøget.

De første resultater fra studiet ventes at komme allerede i 2018.