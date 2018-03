Nyt opholdskrav vil ramme 1750 danskeres ret til dagpenge

Et nyt optjeningsprincip for dagpenge skal ifølge regeringen forhindre, at det for nogle udlændinge "vil være mere attraktivt at flytte til Danmark for at få ydelser end at være i deres hjemland".

Men nu viser tal fra Beskæftigelsesministeriet, at de nye regler også vil ramme 1750 danske statsborgeres ret til dagpenge. Det svarer til 40 procent af de personer, der årligt omfattes af reglerne.