Nyt notat fra SSI slår vaccineeffektiviteten fast

Covid-19-vaccinerne fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca giver god beskyttelse mod hospitalsindlæggelse ved smitte med coronavirus.

Det viser et nyt notat fra Statens Serum Institut (SSI).

I notatet fremgår det, at de vacciner, som danskerne bliver vaccineret med imod coronavirus, yder effektiv beskyttelse.

Også når det gælder smittede med Delta-varianten, der hen over foråret og sommeren er blevet den mest dominerende variant i Danmark.

Notatet er baseret på en analyse, som SSI har foretaget med data fra 1. marts til den 3. august i år.

- I disse foreløbige analyser ser vi, at vaccinerne giver en ret høj beskyttelse mod at blive smittet med både Alfa- og Delta-varianten. Samtidig viser analysen, at beskyttelsen imod at blive indlagt er endnu bedre.

Det udtaler SSI's konstituerede faglige direktør Tyra Grove Krause på SSI's hjemmeside.

Analysen dækker over 1404 tilfælde, hvor færdigvaccinerede personer blev testet positiv med Delta-varianten. Heraf blev 33 personer efterfølgende indlagt.

SSI skriver i notatet, at vaccinerne giver beskyttelse mod indlæggelse med Delta-varianten på 94 procent for Pfizer og på 97 procent for Moderna.

Det fremgår også af analysen, at der blev fundet 693 tilfælde, hvor færdigvaccinerede personer blev testet positiv for Alfa-varianten. Heraf blev kun 57 af de smittede personer indlagt.

Beskyttelseseffekten mod indlæggelse med Alfa-varianten er, ifølge notatet, 86 procent med Pfizer og 97 procent med Moderna.

- Selv om vaccinerne beskytter rigtigt godt mod alvorlig sygdom, kan man alligevel godt blive smittet. Derfor er det vigtigt at blive testet med en PCR-test, hvis man får symptomer eller er tæt kontakt til én, der er smittet. Også selv om man har fået to stik, udtaler Tyra Grove Krause.