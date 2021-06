Nyt materiale kan forlænge Tibetkommissionen

Ifølge den oprindelige plan skal de sidste afhøringer finde sted næste uge, men muligvis er det ikke et endeligt punktum for undersøgelsen af, hvordan kinesiske besøg er blevet håndteret af myndighederne.

Det oplyser kommissionen fredag i en mail til Ritzau.

"Tibetkommissionen modtager stadig materiale fra myndighederne, som muligt kan generere yderligere afhøringer," hedder det.

Derfor kan kommissionen ikke sige noget sikkert om, hvornår en beretning kan forventes, lyder det.

Blandt andet er der fremkommet materiale, som involverer Udenrigsministeriets top, oplyste kommissionens udspørger i en bisætning under en afhøring torsdag.

I sommeren 2018 blev kommissionen nedsat igen, selv om den allerede havde undersøgt besøg i 2012, 2013 og 14. Opgaven blev udvidet, så flere besøg længere tilbage i tiden skal endevendes.

Den usædvanlige gennedsættelse skyldes blandt andet oplysninger fra ældre og pensionerede politifolk om, at man i adskillige år forud for 2012 havde gemt kritiske demonstranter af vejen og skjult dem for besøgende kinesiske regeringsledere.

Også pressens oplysninger om yderligere mails spillede en rolle.

I Udenrigsministeriets kælder blev der herefter i en affaldscontainer fundet magnetbånd med ellers slettede mails.

Flere mails er med specialisters indsats blevet genskabt. De har vist, at Udenrigsministeriet har spillet en aktiv rolle i forhold til at få politiet til at gribe ind i borgernes ret til at ytre sig.

For eksempel skrev centerchef Sus Ulbæk i forbindelse med klimakonferencen COP 15 i 2009 denne besked, da det gik op for ministeriet, at Kinas premierminister Wen Jiabao risikerede at skulle se demonstranter fra bevægelsen Falun Gong:

"Vi plejer at aftale med Politiet, at FG og Tibetanerne står steder, hvor den kinesiske delegation ikke kommer."

Siden januar er især medarbejdere, nuværende og tidligere, fra Udenrigsministeriet blevet afhørt. Også fire tidligere statsministre og syv forhenværende udenrigsministre har fået spørgsmål.

I den første beretning fastslog kommissionen, at politiet havde begået klart ulovlige indgreb i borgernes ret til at ytre sig og demonstrere i 2012 og 2013. Ulovlighederne blev forklaret med en "stemning", som PET og Udenrigsministeriet havde skabt, lød det.

Men den konklusion vil formentlig blive ændret og skærpet. Undervejs i den nye undersøgelse er der således fundet belastende dokumenter fra 2002.

De handlede om et "konstruktivt samarbejde" mellem ministeriet, politiet og den kinesiske ambassade. Formålet var at sikre, at "lovligt anmeldte demonstrationer finder sted, hvor de ikke generer den kinesiske delegation".

Den daværende øverste chef i ministeriet, direktør Friis Arne Petersen, har forklaret, at han ikke undersøgte, hvad samarbejdet gik ud på.

- Jeg har ikke tillagt det vægt, sagde han forleden.