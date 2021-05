Nyt i sag om udrejsecenter

- Jeg kan forstå, at flere partier har holdninger til placeringen af et nyt udrejsecenter - jeg vil derfor gerne indkalde til møde om dette i Udlændinge- og Integrationsministeriet, skriver Mattias Tesfaye.

Mødet vil finde sted på tirsdag klokken 19.

Tingene har udviklet sig i hastigt tempo, efter at partierne i blå blok torsdag stillede et beslutningsforslag om at stoppe placeringen af udrejsecentret på Langeland. De blå partier stod samlet om at kræve forhandlinger med regeringen.

Kort efter meddelte regeringens støtteparti SF, at man var parat til at støtte forslaget. Dermed vil regeringen komme i mindretal i sagen.

- Vi synes, det er en rigtig dårlig idé at placere et udrejsecenter for personer på tålt ophold på Langeland. Det er som udgangspunkt noget regeringen bestemmer, men hvis vi skal stemme om en placering på Langeland, så stemmer vi selvfølgelig nej, sagde SF's udlændingeordføerer Carl Valentin til Ritzau.

Regeringen har som udgangspunkt selv mulighed for at bestemme placeringen af udrejsecenteret. Og selv om SF ender med at stemme for blå bloks beslutningsforslag, så er regeringen ikke forpligtet til at følge resultatet af afstemningen, da der alene er tale om et beslutningsforslag.

Carl Valentin betegnede det dog som "meget arrogant", hvis regeringen ikke vil lytte til flertallet og indkalde til forhandlinger. Det gør Mattias Tesfaye så nu.

Det er dog fortsat uklart, om det vil betyde, at udrejsecentret igen skal finde en ny placering.

Regeringen har nemlig allerede købt det tidligere asylcenter Holmegaard på Langeland til formålet. Samtidig har statsminister Mette Frederiksen flere gange fastslået, at de afviste kriminelle udlændinge skal flyttes til et nyt udrejsecenter væk fra Kærhovedgaard i Midtjylland, hvor de i øjeblikket bor.

Partierne i blå blok peger på øen Lindholm i Stege Bugt som den bedste løsning. Det afviser SF dog:

- Jeg synes stadig, at Lindholm-ideen er tåbelig, og den er dobbelt så dyr, som det regeringen har præsenteret. Så det er heller ikke noget, vi er tilhængere af. Men vi er klar til at se på alternative muligheder og have en drøftelse med regeringen om det, siger Carl Valentin.

Dermed er der i øjeblikket ikke et klart flertal for nogen placering.

SF's borgmester i Langeland Kommune, Tonni Hansen, siger nej til at få udrejsecentret placeret tæt på koldkrigsmuseet Langelandsfortet i Bagenkop og de vilde heste, der er nogle af Langelands største turistattraktioner.

Placeringen vil gå ud over turismen og skabe utryghed for borgerne på Langeland, lyder det fra SF. Carl Valentin er dog på nuværende tidspunkt ikke parat til at pege på alternative placeringer.

Det normalt loyale støtteparti er ikke parat til at tage det næste skridt og udløse et valg på sagen, hvis S-regeringen holder fast i placeringen på Langeland, fastslår Carl Valentin.