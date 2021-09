Nyt i drabssag: Vidne har oplysninger om rockerfantom

Onsdag i Retten i Roskilde afslører anklager Kirsten Waage Jensen, at der er dukket nye oplysninger op om rockerfantomet Albino.

Nicoline Plintic blev fundet stranguleret og tævet i en blodpøl på gulvet i en lejlighed i et hus på Københavnsvej i Køge.

Den 19-årige har forklaret, at han gemte sig i haven, mens to rockertyper, der var sendt af Albino, inde i huset tævede hans veninde. Da han kom ind, lå hun død på gulvet.

Men som nævnt tror anklagemyndigheden ikke på, at Karim Albino findes. Man mener tværtimod, at den kommunikation mellem den 19-årige og Karim Albino, som findes i sagen, i stedet er kommunikation med en 23-årig mand, som også er tiltalt i sagen.

Alt dette kom frem, da sagen blev indledt i retten i sidste uge. I pressen blev den mystiske figur Albino omtalt. Det blev også fortalt, hvordan der findes en facebookprofil med navnet. En profil, som ser ud til at tilhøre en satudarah-rocker.

Den 19-årige har også under sagen fortalt, at Karim Albino skulle være medlem af Satudarah. Men det er altså efter anklagemyndighedens opfattelse løgn.

Pressedækningen efter det første retsmøde har fået et vidne til at henvende sig til Fyns Politi, fortæller Kirsten Waage Jensen onsdag i retten.

- Vidnet mener at have oplysninger om, hvem der står bag facebookprofilen, fortæller anklageren.

Mere bliver der ikke afsløret indtil videre. Det pågældende vidne er indkaldt og skal afgive forklaring i retten i næste uge.

De tiltalte nægter sig skyldige. Den ældste er ifølge sagens anklageskriftet omfattet af straffelovens paragraf 16. Den handler om sindssyge og mentalt retarderede eller andre utilregnelige personer, som ikke kan straffes på normal vis.

Anklagemyndigheden mener, at den ældste af de tiltalte har instrueret den yngste i at begå drabet. Begge nægter sig skyldige. Den ældste tiltalte har meddelt, at han ikke ønsker at afgive forklaring over for retten.