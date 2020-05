Nyt forsøg skal vise om hunde kan opsnuse corona

Den britiske regering har givet 500.000 pund, svarende til godt 4,1 millioner danske kroner, til forskningsprojektet.

Medical Detection Dogs, som er med i forsøget, har tidligere haft succes med at træne hunde til at opsnuse visse former for kræft, Parkinsons syge og malaria, fortæller organisationen.

Et tidligere østrigsk studie har også vist, at hunde måske kan snuse sig frem til lungekræft.

Dyret har da også en rigtig god lugtesans samt er let at træne, siger Alexander Fjældstad, øre-næse-halslæge i Holstebro og lektor ved Flavour Institute på Aarhus Universitet. Her forsker han i lugtesansen.

Hunde kan også være hurtigere til vurdere, om en person er syg eller ej end de nuværende tests, hvilket er en kæmpe fordel, siger han.

Det, at symptomerne kan vise sig at være forskellige for hver enkelt smittet, samt at nogle er asymptomatiske, kan dog være en faldgrube for forsøget, mener han.

- Det vigtige i det er, at der er en lugt, som hundene kan trænes i at identificere. Faren ved forsøget er, at når sygdommen udvikler sig så forskelligt hos folk, så er der ikke en fælles lugt for dem (hundene red.), siger han.

Hvis det nye forsøg bliver en succes, forventes det, at en enkelt hund kan tjekke op til 250 personer i timen. Hundene kan blive anvendt på offentlige steder og i lufthavne.

Forskningen, skal gennemføres i et samarbejde mellem London School of Hygiene and Tropical Medicine, Durham University og Medical Detection Dogs.