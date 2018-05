Nyt center skal udvikle fremtidens kræftbehandling af børn

Selv om chancen for, at et barn med kræft overlever, er blevet væsentlig højere inden for de seneste 20 år, så er der stadig stor risiko forbundet med at blive behandlet for kræft.

Behandlingen kan medføre bivirkninger og alvorlige mén hos en væsentlig del af børnekræftpatienterne. Børn, der oplever et tilbagefald af deres kræftsygdom, har ligeledes dårlige chancer for at blive helbredt.