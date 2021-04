Nyt børnehospital på Riget skal holde sammen på familier

To hænder, der samler sig om alle børn, unge og fødende. Det bliver udformningen på Rigshospitalets nye, samlede børneafdeling, der får navnet BørneRiget.

Onsdag tages de første spadestik i byggeriet, der efter planen skal være hele Danmarks højt specialiserede hospital for patienterne og deres familier, når det står klar i 2025.

Rigshospitalet har allerede i dag den mest specialiserede børneafdeling i Danmark. Men fysisk er børnene spredt ud på flere afdelinger.

Fremover skal patienterne opleve et samlet, koordineret forløb uden besværlige overgange mellem afsnit og klinikker.

Ifølge Merete Lange, projektdirektør på Rigshospitalet, er håbet, at det bliver nemmere at holde sammen på familien midt i et alvorligt sygdomsforløb. Det nye design og kulturen baserer sig blandt andet på samtaler med indlagte børns familier.

- Det kan være rigtig svært at have et alvorligt sygt barn. Og det betyder meget for familielivet at kunne opretholde en så normal hverdag som muligt - også mens ens barn er sygt.

- Selv om man er på et hospital, kan det godt være en hjemlig oplevelse, og det kan godt være et sted, hvor der som derhjemme er plads til leg og aktivitet, som man selv vælger og har indflydelse på.

For at det kan lykkes, bliver stuerne blandt andet større, fortæller Merete Lange. Der skal nemlig være god plads til, at både børn og forældre kan sove der, og at de kan få gæster.

Derudover bliver der etableret nogle områder, hvor familier og patienter kan være sammen, og hvor de kan lege.

Et helt særligt element på hospitalet bliver ifølge Merete Lange, at leg skal fylde mere end i dag - både i indretningen og i behandlingsforløbene.

- Vi ved, at børn har lyst til at lege, også når de er syge og er indlagt. Det gør de selvfølgelig i legeområder, men de leger faktisk hele tiden, også de steder, vi ikke nødvendigvis tænker, indbyder til leg.

- Så det at skabe noget helt unikt og legende i både bygningen og den måde, vi samarbejder med familierne på, er noget af det, vi har sat os for at gøre mere ud af i BørneRiget, siger Merete Lange.

Det nye børnehospital kommer til at ligge ved den vestlige del af Rigshospitalet ud mod Nørre Allé og Tagensvej. Det får plads til 900 patienter og deres familier samt 1200 medarbejdere.