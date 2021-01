Artiklen: Nyt badge skal vise at man er fritaget for krav om mundbind

Nyt badge skal vise at man er fritaget for krav om mundbind

Personer med astma, KOL eller angst kan med nyt badge vise, at de er fritaget for at bruge mundbind.

Et nyt badge vil fremover gøre det muligt at vise, at man er fritaget for at bruge mundbind i offentlig transport og supermarkeder.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Man kan være fritaget for at bære mundbind, hvis man har astma, lungesygdommen KOL eller har angst.

Hos Sundhedsstyrelsen forklarer enhedschef Niels Sandø, at det nye badge skal sikre, at man ikke bliver udskammet for ikke at bære mundbind.

- Der har været situationer for eksempel i supermarkeder, hvor borgere er blevet set skævt til eller afkrævet et svar på, hvorfor de ikke har haft et mundbind eller visir på af andre kunder.

- Det kan føles meget ubehageligt for den enkelte at blive udsat for. For at undgå sådanne episoder har vi udviklet et badge, siger han i en pressemeddelelse.

Det nye badge er udviklet af Sundhedsstyrelsen sammen med en række patient- og handicaporganisationer.

Selv om der nu er kommet et badge, er det ikke krav, at man har det på sig som dokumentation for, at man er fritaget.

- Badget skal gerne minde omgivelserne om, at der er nogen, der ikke kan bære mundbind eller visir.

- Så derfor kan vi kun opfordre til, at vi alle er tolerante over for hinanden og husker på, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind eller visir, og at årsagen ikke altid er synlig, siger Niels Sandø.

Man kan få et badge via en række patentforeninger eller en række kommunale institutioner - for eksempel bosteder. Det kan også bestilles via trykkeriet Rosendahls.

I forvejen har Sundhedsstyrelsen lavet et andet badge, som man få, hvis man gerne vil signalere, at andre skal holde afstand.