Nysgerrig eventyrer og ordrig forfatter

Hans vidtfavnende forfatterskab gennem et halvt århundrede er svært at sætte i bås. Ib Michael Rasmussen, som han rettelig hedder, kaldes i Den Store Danske "eventyrets digter i ny dansk litteratur, en fantastisk og magisk realist".

Han har skrevet om myte og virkelighed i Sydamerika, Mexico, Tibet og Kina - og såmænd også i sin barndomsby Roskilde, hvor han blev født ind i en grossererfamilie. Han skildrer sin slægt og opvækst i erindringstrilogien "Vanillepigen" (1991), "Den tolvte rytter" (1993) og "Brev til månen" (1995).

Hans debutroman fra 1970 var "En hidtil uset drøm om skibe", der blev til, kort inden han drog ud på den første af flere lange rejser, netop med skib.

En af hans rejsekammerater var nu afdøde Troels Kløvedal, skipper på sejlskibet "Nordkaperen".

I 1972 tog Ib Michael bifagseksamen ved Københavns Universitet i mellemamerikansk sprog og kultur.

Det følgende år udgav han romanen "Mayalandet" efter en rejse sammen med maleren Per Kirkeby og fotografen Teit Jørgensen.

Andre kendte bøger fra Michael-kataloget er "Kejserfortællingen" (1981) og den populære roman "Kilroy Kilroy" fra det omskiftelige år 1989.

Ib Michaels sprog er sanseligt, grænsende til det svulstige. Forfatteren har gennem sin karriere modtaget en mængde priser - heriblandt Det Danske Akademis Store Pris, Kritikerprisen og Søren Gyldendal-Prisen.

Han opholdt sig i en bambushytte i Thailand i julen 2004, da tsunami-katastrofen skyllede ind over Sydøstasien.

- Døden har været her, og man kan kun være taknemmelig over at være i live, som han udtrykte det til TV2.

Ib Michael har i over 35 år levet sammen med tidligere tv-journalist Hanne Danielsen, som han blev gift med på øen Tongareva i Stillehavet under et togt med "Nordkaperen".

Parrets opskrift på et langt forhold er at "droppe jagten på enighed om alting og i stedet dyrke fraværet og savnet", forklarer de samstemmende i et nyligt interview.

Og fravær har de hvert eneste år - Ib Michael tilbringer oftest vinteren alene i Thailand, hvor han skriver, da de mørke måneder i Danmark gør ham svært deprimeret.