Nynazistisk gruppe har delt propaganda på folkeskoler

Den Nordiske Modstandsbevægelse har på en måned besøgt fire folkeskoler og ét gymnasium. På skolerne har den blandt andet opsat plakater og efterladt flyveblade med budskaber, som den beskriver som propaganda.

Det skriver Berlingske.

I slutningen af oktober troppede nogle mænd op ved Tirsdalens Skole i Randers.

Her råbte en korthåret mand i en megafon, at de danske unge skulle modsætte sig masseindvandringen.

- I må opbygge stærke fællesskaber med jeres hvide brødre og søstre. I må skabe jer en racebevidsthed, råbte han blandt andet.

Gruppen blev fjernet af politiet, og skolen politianmeldte optrinet. Af anmeldelsen fremgår det blandt andet, at både lærere og elever var utrygge, skriver Berlingske.

Personer fra organisationen er efterfølgende dukket op i en weekend ved flere andre folkeskoler samt et gymnasium.

Her har medlemmer opsat eller lagt forskellige former for materiale. Hver episode beskriver gruppen i sine såkaldte kamprapporter på sin hjemmeside.

Organisationen, der også er kendt under navnet Nordfront, beskriver sig som en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation.

En forsker fra Aarhus Universitet har tidligere kaldt den for "rendyrket nazisme", men Nordfront nægter over for Berlingske at være nazistisk.

Det gør den, på trods af at den promoverer budskaber med fokus på jøder som en trussel mod vestlige samfund. Gruppen fejrer ifølge avisen også Adolf Hitlers fødselsdag.

Gruppens fremmøde ved den ene skole samt uddeling af materiale er meldt til politiet.

- De forhold af antisemitisk karakter, som altså omfatter antisemitisk hærværk, propaganda, opsætning af plakater og så videre, efterforsker vi i en samlet efterforskning, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard ved Østjyllands Politi.

- I den forbindelse har vi et koordinationsarbejde gennem Rigspolitiet med de andre politikredse, som har lignende sager, og der koordinerer vi indsatsen i efterforskningen af de konkrete sager, siger han til Berlingske.

Nordfront har fået omtale den forgangne uge, hvor to mænd fra gruppen er blevet fængslet for hærværk mod jødiske gravsteder i Randers. De blev overmalet med grøn maling på 81-året for krystalnatten.