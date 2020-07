Nyhedsdirektør ser frem til at vise forbudte optagelser

Det siger Mikkel Hertz, der er nyhedsdirektør for TV2, efter at sundheds- og omsorgsrådmand Jette Skive (DF) fra Aarhus Kommune har bebudet, at hun vil trække kommunens politianmeldelse af tv-stationen tilbage.

- Det er en kæmpe sejr, ikke bare for TV2, men også for den demente kvinde og hendes pårørende, der har kæmpet for at gøre opmærksom på forholdene.

TV2 fulgte med skjult kamera en 90-årig dement kvinde på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Aarhus Kommune fik nedlagt forbud mod, at optagelserne vises. Først ved byretten og siden ved landsretten.

Nu vil kommunen ifølge rådmanden droppe sagen.

- Det er glædeligt, at man vil rydde op i sin egen baghave frem for at skyde på budbringeren, siger Mikkel Hertz.

De pårørende til den demente kvinde gav ifølge nyhedsdirektøren samtykke til optagelserne med skjult kamera.

De havde i tre år forsøgt at råbe kommunen op for at gøre opmærksom på kritisable forhold.

Jette Skive lader i en pressemeddelelse forstå, at hun vil søge byrådet om endelig opbakning til, at kommunen "ikke går videre i processen med at gøre fogedforbuddet permanent".

Der skal nu afholdes et ekstraordinært byrådsmøde om sagen.

Mikkel Hertz forventer, at den færdige dokumentarudsendelse kan vises, når dette byrådsmøde er afholdt, og hvis udfaldet er som forventet - at man ikke går videre med sagen.

Desuden afventer nyhedsdirektøren en endelig meddelelse fra landsretten om, at forbuddet ophæves.

Men det betragter han som en formalitet på baggrund af rådmandens tilkendegivelse.