Mikkel Hertz, nyhedsdirektør hos TV2, er i weekenden blevet indlagt og opereret for en blodprop i hjertet. (Arkivfoto)

Nyhedsdirektør hos TV2 er indlagt og opereret for blodprop

Mikkel Hertz, nyhedsdirektør hos TV2, er ved godt mod, efter at han i weekenden blev opereret for en blodprop.

TV2's nyhedsdirektør, Mikkel Hertz, er i weekenden blevet indlagt og opereret for en blodprop i hjertet.

Det skriver TV2.

Ifølge TV2's administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen, har Mikkel Hertz mandag morgen sagt, at han er "ved godt mod", men "meget træt".

- Det gør mig uendeligt ondt på Mikkels vegne, og jeg håber, at han ved dygtige lægers hjælp og med sit ukuelige fightergen snart er på benene igen, siger Anne Engdal Stig Christensen til TV2.

Ifølge direktøren afventer Mikkel Hertz, der er 61 år, yderligere information om en mulig ekstra operation.

Souschef på TV2 Jacob Kwon er konstitueret nyhedsdirektør, indtil Mikkel Hertz er tilbage igen.

Mikkel Hertz blev nyhedsdirektør på TV2 i slutningen af 2015. Han har siden haft ansvaret for nyhedsudsendelserne på tv-stationens hovedkanal, for TV2 News og for hjemmesiden tv2.dk.

Mikkel Hertz blev for nogle uger siden opereret for lyskebrok. Han var lige vendt tilbage på job efter operationen, da han i weekenden blev ramt af blodproppen.

- Nu skal Mikkel have ro og hvile, og så håber jeg snart at se ham på TV2 igen, siger Anne Engdal Stig Christensen.

I indeværende år har Mikkel Hertz flere gange været i medierne i sager, der har involveret TV2.

Da en TV2-medarbejder som den første dansker blev konstateret smittet med coronavirus i slutningen af februar, var det blandt andre Mikkel Hertz, som blev brugt af medierne til at høre mere om situationen på tv-stationen.

Inden for den seneste tid har han også været i medierne på grund af debatten om sexisme i mediebranchen, herunder TV2.