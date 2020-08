Nyheder fra Danmark i kort form

Ifølge TV2 og Berlingske har fejlene stået på i så lang tid, at Danske Bank ikke længere har overblik over, hvem der har betalt for meget tilbage.

Niels Skovmand Rasmussen, lektor i bankret på Syddansk Universitet, er overrasket over sagen.

- Det er meget overraskende, at en så grundlæggende del af bankdriften tilsyneladende kan være så mangelfuld, siger Niels Skovmand Rasmussen til TV2.

Konsulenthuset Ernst & Young har siden 2019 undersøgt problemerne for banken.

Løkke ser Ellemann som ubestridt V-formand

KØBENHAVN: Jakob Ellemann-Jensen (V) er ubestridt den rette formand for Venstre.

Det slog Lars Løkke Rasmussen (V) fast i et interview på TV2 News søndag aften.

Den tidligere statsminister har ellers i flere interviews i søndagsaviserne kritiseret Ellemann-Jensens parlamentariske kurs.

Men i interviewet på TV2 News efterlod han altså ingen tvivl om, at Jakob Ellemann-Jensen er manden, der kan skaffe magten og statsministerposten tilbage i blå blok.

- Man kan jo også se, det har været min tanke i længere tid, at når den dag kom, skulle det være ham (der blev formand for Venstre, red.).

- Timingen var forkert, synes jeg stadig, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Lars Løkke Rasmussen (V) har ellers i flere medier langet ud efter Jakob Ellemann-Jensens parlamentariske kurs.

To døde og to sårede efter flystyrt på Fur

FUR: Et mindre fly styrtede ned på Fur, og i den forbindelse er to døde, mens to blev fløjet til Rigshospitalet med helikopter.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi Ole Vanghøj oplyste klokken 00.30 natten til mandag, at skaderne hos de to overlevende var alvorlige. Ifølge Ekstra Bladet er der tale om brandsår.

Politiet havde ikke yderligere oplysninger til sagen, men til Ekstra Bladet sagde ejeren af Fur Flyveplads, Poul Erik Havbo, at flyet hænger i et træ, og at det er "helt ødelagt".

Poul Erik Havbo så dog ikke selv flystyrtet, men det er det første af slagsen på pladsen, siden den åbnede for 27 år siden.

TV Midtvest har også talt med ejeren af flyvepladsen, der berettede, at der var mange ambulancer og redningsfolk til stede.

29 fik bøde eller blev sigtet ved gaderæs

ESBJERG: 29 personer er enten blevet sigtet eller har fået en bøde af Syd- og Sønderjyllands Politi i forbindelse med optræk til gaderæs lørdag aften og natten til søndag.

Det skrev politiet i en pressemeddelelse søndag.

- Syd- og Sønderjyllands Politi gennemførte lørdag aften og natten til søndag en ny indsats for at forhindre streetrace (gaderæs, red.) i politikredsen.

- Weekendens indsats afspejler, at politikredsen fortsat har nultolerance over for disse hændelser, der skaber utryghed og kan skabe farlige situationer i trafikken, skrev politiet i pressemeddelelsen.

Det var en patrulje, der ellers var dedikeret til coronatilsyn, som lørdag aften ved 22.00-tiden kunne konstatere, at en større grupper biler var samlet til, hvad man formoder var optrækket til et gaderæs i et industriområde.

Løs kænguru fra Blåvand tog på stranden

ESBJERG: En kænguru fra Blåvand Zoo fik søndag tilsyneladende lyst til en tur på stranden.

Søndag morgen kunne Syd- og Sønderjyllands Politi fortælle, at en kænguru var set på Blåvand Strand.

- En kænguru på springtur er netop set på Blåvand Strand. Den lidt usædvanlige turist vurderes ikke som farlig, skrev politiet på Twitter kort efter klokken 08.

Politiet fik fat i Blåvand Zoo, som fortæller, at de hurtigt fik kænguruen fanget ind igen, efter at politiet havde kontaktet dem om det løsslupne dyr.

Blåvand Zoo ved ikke, hvornår kænguruen slap fri. Men efter at den blev opdaget, varede det altså ikke længe, før det springende dyr var bag indhegning igen.

Smittetal er efter syv dage igen over 100

KØBENHAVN: Søndag eftermiddag var der det seneste døgn registreret 112 nye coronatilfælde i Danmark. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Dermed er tendensen, hvor antallet af nye smittede generelt har ligget under 100 personer, brudt. I syv dage i træk blev der ellers dagligt registreret under 100 nye smittede.

Antallet af indlagte med coronavirus var søndag fortsat 21 personer. Ligesom forrige døgn var fire af dem indlagt på intensiv. Alle fire ligger i respirator.

Der var søndag ikke registreret nye dødsfald blandt coronapatienterne.

I alt er 624 personer blevet registreret døde med coronavirus i Danmark, siden epidemien brød tidligere på året.

Indsats fik studerende til at drikke mindre

KØBENHAVN: I en dansk indsats er det lykkedes at få studerende til at skære ned på alkoholen.

Det oplyser Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Tre gange på en måned sendte man en mail til 500 studerende på Aarhus Universitet. I mailen var et link til materiale med hjælp til blandt andet at undgå et stort indtag af alkohol og til at ændre syn på sociale normer.

De studerende fik også en sms tre gange.

Sammenlignet med en anden gruppe endte de 500 studerende set som gruppe med at skære 17 procent ned på det antal gange, de drak alkohol i løbet af måneden.

Undersøgelsen er foruden Vive blandt andet udviklet af Carlsberg og Aarhus Kommune, som også har finansieret indsatsen.

Københavns Politi lukkede fest og to barer

KØBENHAVN: Lørdag aften lukkede politiet en bar i Kødbyen, fordi for mange mennesker var forsamlet.

Det oplyste vagtchef ved Københavns Politi Thomas Hjermind tidligt søndag morgen.

Senere på natten blev også et værtshus lukket på Højbro Plads, da det ifølge vagtchefen ikke var lukket klokken 02.00, som det skulle.

Politiet opløste også en fest nær en skaterbane ved Den Røde Plads. Her var omtrent 100 mennesker forsamlet, hvilket akkurat er inden for forsamlingsforbuddet.

Politiet kunne søndag formiddag ikke oplyse, præcis hvilke bestemmelser det har henvist til ved opløsningen. Men politiet kan bruge ordensbekendtgørelsen, hvis ikke der har været tale om en opløsning efter reglerne for covid-19.

Kulturminister afviser at dele ministerium

KØBENHAVN: Kulturminister Joy Mogensen (S) mener ikke, at der er behov for at dele Kulturministeriet op i to.

Det siger hun til DR Nyheder, efter at tre folketingspolitikere fra Radikale Venstre har opfordret til at nedlægge ministeriet og genskabe et selvstændigt kulturministerium og et idrætsministerium.

I en kronik i Berlingske onsdag pointerer De Radikales Zenia Stampe, Jens Rohde og Marianne Jelved, at der må trækkes en streg i sandet mellem kunst og kultur.

Det er Joy Mogensen ikke enig i.

Hun mener sagtens, at ministeriet både kan rumme håndbold og ballet. Og derfor er det vigtigt, at Kulturministeriet består i sin nuværende form.