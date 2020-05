Nyfundet antistof ser ud til at bremse coronavirus

Et tysk-hollandsk forskerhold har fundet et antistof, der kan binde sig til de pigge, som coronavirus bruger til at låse sig ind i vores celler med.

Det skriver Politiken.

Det neutraliserende antistof kan i laboratoriets kunstige verden forhindre, at coronavirus kommer ind i vores celler og mangfoldiggør sig.

Det giver ifølge forskere håb om, at man potentielt kan stå med en behandling, som også virker i mennesker.

- Det er superhot, det her, og virkelig en god nyhed. Forskerne har med det neutraliserende antistof fundet en effektiv måde, hvorpå vi kan forhindre, at coronavirus får adgang til vores celler.

Det siger professor i infektionssygdomme Jens Lundgren fra Rigshospitalet, da Politiken præsenterer ham for det nye forskningsresultat, som netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Communications.

- De har fundet et svagt punkt hos virus, en akilleshæl. Det kan med held blive en ny behandling til patienter med Covid-19, tilføjer Jens Lundgren.

Da der er tale om grundforskning, er det for tidligt at sige, om antistoffet også vil gøre en forskel hos mennesker. Det skal der både dyre- og menneskeforsøg til for at kunne afgøre.

- Selv om man - sagens alvor taget i betragtning - godt kunne fristes til allerede nu at bruge det neutraliserende antistof som en eksperimentel behandling af Covid-19-patienter, så er det alt for tidligt, siger Jens Lundgren.

- Man skal først sikre sig, at behandlingen ikke har utilsigtede bivirkninger, først i dyreforsøg og dernæst i en lille gruppe forsøgspersoner. Dermed er der ganske lange udsigter til, at behandlingen vil kunne gøre gavn i behandlingen på hospitalerne.