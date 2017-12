Nye trusler fra Liberal Alliance overskygger finanslov

Finansminister Kristian Jensen (V) havde formentlig glædet sig til at præsentere sin første finanslovsaftale.

De fleste af spørgsmålene fra pressen gik ved præsentationen kort efter klokken 21 på en melding fra finansordfører Joachim B. Olsen (LA).

Han var selv med i lokalet, da finanslovaftalen blev indgået. Men han lod på Facebook samtidig forstå, at LA ikke vil stemme for regeringens egen finanslov, hvis ikke Dansk Folkeparti inden da indgår en skatteaftale.

- Den (finansloven, red.) bliver kun vedtaget, hvis den skatteaftale, som ligger på bordet, falder på plads. Det er aftalen, skrev Joachim B. Olsen.

LA's chefforhandler, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille, var også med til at sætte søm i finansloven.

Adspurgt om han er enig med sin partifælle i, at LA vil stemme imod finansloven, hvis der ikke er en skatteaftale på plads inden 3. behandlingen af finansloven i Folketingssalen, svarer han:

- Jeg er enig i, at vi får en skatteaftale, inden vi kommer til tredjebehandlingen. Det er forudsætningen for, at tredjebehandlingen går godt.

LA-leder Anders Samuelsen var ikke til stede ved præsentationen af finansloven, men på de sociale medier forsikrer han, at der før jul vil komme historisk store skattelettelser - de største i mands minde.

Men det er DF's finansordfører, René Christensen, ikke helt så sikker på. Og han betoner samtidig, at han "selvfølgelig" forventer, at hele regeringen vil stemme for sin egen finanslov.

- Den aftale, der er lavet, det er, at nu har vi besluttet en finanslov. Og så skal vi forhandle skat og udlændinge. Og vi ser frem til de forhandlinger, siger han.

Spørgsmål: Kommer der historisk store skattelettelser inden jul?

- Vi ved ikke, hvordan det ender - så havde vi jo stået med tre aftaler i dag.

Spørgsmål: Men kan I se jer selv i en aftale med historisk store skattelettelser?

- Det, der er vigtigt for os, er, at vi får lavet nogle gode aftaler, som vi alle sammen kan se os selv i. Både på skat, men så sandelig også på udlændinge, siger René Christensen.

Tilbage til finansministeren, der netop har landet sin første finanslovsaftale: Kristian Jensen tager det med egne ord "ganske roligt", at hans regeringspartner truer med at stemme imod finansloven:

- Vi har et rigtig godt forløb omkring skat og udlændingepolitik. Det er klart, at det er to forskellige emner.

- Skat er meget politik, udlændinge er også meget jura og teknik, men jeg tror, vi har et godt udgangspunkt til at få det hele på plads, før vi kommer til tredjebehandlingen.